Deníček moderního fotra: Návrat do role matky a netradiční kroky pro natočení scén s novorozencem

Deníček moderního fotra, FOTO: Vojtěch Resler, © CinemArt, distr. TV Nova Deníček moderního fotra, FOTO: Vojtěch Resler, © CinemArt, distr. TV Nova Deníček moderního fotra, FOTO: Vojtěch Resler, © CinemArt, distr. TV Nova Deníček moderního fotra, FOTO: Vojtěch Resler, © CinemArt, distr. TV Nova Deníček moderního fotra, FOTO: Vojtěch Resler, © CinemArt, distr. TV Nova Deníček moderního fotra, FOTO: Vojtěch Resler, © CinemArt, distr. TV Nova Deníček moderního fotra, FOTO: Vojtěch Resler, © CinemArt, distr. TV Nova Deníček moderního fotra, FOTO: Vojtěch Resler, © CinemArt, distr. TV Nova
V komedii Deníček moderního fotra z roku 2021 museli filmaři přistoupit k netradičním krokům, aby natočili všechny požadované scény s novorozencem. Zatímco v běžných záběrech se střídala tři různá batolata, pro některé specifičtější situace využila produkce čtyři hrací panenky. Jednu z nich dokonce štáb záměrně zničil, jelikož do obrazu potřeboval dostat pouze její detailní ruce. Racionální dohoda o ročním soužití s novorozencem
Novinář Dominik v podání
a úspěšná návrhářka hraček Nataša, kterou hraje Jiřího Mádla , se po společné noci dočkají neplánovaného potomka. Jelikož on nemá peníze a těhotná žena ztratila bydlení, uzavřou čistě racionální pakt. Nataša se po šestinedělí vrátí do lukrativního zaměstnání a Dominik s odloženým studiem ve Velké Británii nastoupí na roční rodičovskou dovolenou. Dvojice plánuje, že se po roce rozejde, ale Dominikovy naivní představy o volném čase na psaní románu tvrdě narazí na drsnou realitu péče o malého Čeňka. Do cesty se mu navíc postaví sok v podobě Lukáše Hejlíka. Tereza Ramba
Představitelka Natašy Tereza Ramba je sama matkou, avšak své vlastní dítě by filmařům před kameru nikdy nepůjčila. Její potomek sice trávil natáčecí dny v zákulisí, ale na place ho v roli malého Čeňka zastoupila zmiňovaná trojice cizích batolat a hrací panenky, z nichž jedna skončila obětována na přesné detaily ručiček.
Pavla Tomicová se vrátila jako Mádlova matka
Jiří Mádl a Tereza Ramba tvořili na plátně zkušený pár, jelikož se jednalo už o jejich šestý společný celovečerní projekt. Předtím se setkali například ve snímcích Rafťáci, Ro(c)k podvraťáků, Peklo s princeznou, Všiváci nebo Padesátka. Z hereckého obsazení komedie Rafťáci z roku 2006 se do tohoto filmu přesunula také
, která si znovu zahrála matku Jiřího Mádla. Před kamerou se navíc objevila po boku svého tehdejšího manžela Ondřeje Malého. Pavla Tomicová
Během děje se jedna z reportérek ptá Dominika, jestli je otec komiksový hrdina Superman, což odkazuje na fiktivní postavu z vydavatelství DC Comics. Samotný režisér a scenárista Jan Haluza vzal práci na svém celovečerním debutu s podmínkou, že si text napíše sám. Chtěl do něj totiž otisknout vlastní pocity z otcovství a od producenta Ludvíka Marečka dostal v tomto směru velkou tvůrčí svobodu.
Spisovatel tají rodinu a řídí taxík
Předlohou filmu se stal úspěšný blog a kniha Dominika Landsmana, který své zápisky začal tvořit po narození vlastního potomka a v roce 2014 z nich udělal bestseller. Sám autor si ve snímku zahrál epizodní roli bezejmenného taxikáře. Ve skutečnosti se jeho manželka a syn vůbec nejmenují Nataša a Čeněk, protože spisovatel jejich pravá jména drží před veřejností v tajnosti.
Komedie se natáčela v červnu a červenci roku 2020 v Praze a premiéra byla původně ohlášena na 21. ledna následujícího roku. Kvůli restriktivním opatřením proti pandemii covidu-19 a druhému plošnému uzavření kin v České republice se však uvedení muselo posunout až na 12. srpna 2021. Diváci, kteří u obrazovek vydrží až do konce, navíc po závěrečných titulcích uvidí ještě jednu dotočenou scénu.
Komedii Deníček moderního fotra vysílá TV Nova 11. října od 13:25.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( filmovyprehled, csfd, cs.wikipedia).