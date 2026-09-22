Denia zažívá český křest ohněm. Šest hráčů se omluvilo z nominace, Chorý přišel na sraz a hned odjel domů

Když Denia 19. září 2026 představoval svou první nominaci v roli českého reprezentačního trenéra, mluvil o respektu ke čtyřem zápasům v jedenácti dnech. O tři dny později měl na stole šest omluvenek a kádr ztenčený o téměř čtvrtinu. Chorvatsko, Anglie, Španělsko a znovu Anglie, to je program, který by prověřil i kompletní sestavu. Denia do něj vstupuje s improvizovanou.
Dominový efekt začal ve Slavii
Pět z šesti vypadlých hráčů patří do kádru Slavie Praha. David Zima se potýkal s nedoléčeným kotníkem, Denis Višinský chyběl už v ligovém šlágru s Plzní kvůli zranění. Tomáš Vlček hlásil problémy s tříslem. Lukáš Provod a David Jurásek byli ze srazu odvoláni ze zdravotních důvodů, přesná diagnóza veřejně nezazněla.
A pak Tomáš Chorý. Útočník se na sraz dostavil, jenže po posouzení stavu musel odjet. Podle slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského se u něj sčítaly potíže s kolenem, viróza a vyčerpání po zápase, z něhož odcházel na nosítkách. Manažer reprezentace Radek Bejbl to shrnul stručně: „Není na tom úplně optimálně.“
Žádný z veřejně dostupných zdrojů nepopisuje omluvenky jako projev neochoty reprezentovat. Jde o kumulaci zdravotních problémů, silně soustředěnou do jednoho klubu.
Šest jmen pryč, šest náhradníků dovnitř
Realizační tým reagoval postupně, v několika vlnách během jediného dne:
|Vypadl
|Důvod
|Náhradník
|David Zima
|kotník
|Ondřej Kričfaluši
|Denis Višinský
|zranění
|Martin Šubert
|Tomáš Vlček
|tříslo
|Martin Vitík
|Tomáš Chorý
|koleno + viróza + vyčerpání
|Václav Sejk
|Lukáš Provod
|zdravotní důvody
|Daniel Vašulín
|David Jurásek
|zdravotní důvody
|Jiří Sláma
Šest změn z šestadvacetičlenné nominace, to je zhruba 23 % kádru. Bejbl přiznal, že „počet změn je velký“, ale dodal, že tým na podobné situace byl připravený. Pro srovnání: když Ivan Hašek svolával svůj březnový sraz 2025, nemusel v nominaci měnit jediné jméno.
Chorý jako typologická ztráta
Výpadek Chorého není jen o jednom jménu. Denia ho při nominaci označil za specifický typ útočníka, klasický hrot, cílový muž pro centry, hráč, kolem kterého se dá postavit jiný ofenzivní plán než kolem pohyblivějších Hložka nebo Šulce. S Chorým venku zbývají v útoku Hložek, Šulc, nově povolaný Sejk a Vašulín. Nikdo z nich nenabízí totéž co stodevadesáticentimetrový slávista.
Podle nás právě tohle bude klíčový taktický problém prvních zápasů. Proti Chorvatsku a Anglii v domácí Fortuna Areně ještě lze sázet na rychlý přechod. Ale 3. října v Oviedu proti Španělsku a o tři dny později na Wembley bude Denia potřebovat variantu, jak udržet míč vysoko. Bez Chorého ji nemá.
Program, který neslibuje úlevu
Čtyři zápasy skupiny A Ligy národů 2026/27 v jedenácti dnech:
- 26. září – Česko–Chorvatsko, Fortuna Arena, Praha
- 29. září – Česko–Anglie, Fortuna Arena, Praha
- 3. října – Španělsko–Česko, Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo
- 6. října – Anglie–Česko, Wembley, Londýn
Dva domácí zápasy, dva venku. Tři soupeři z absolutní evropské špičky. A kádr, který se během srazu přepisoval třikrát.
Ne krize trenéra, ale test odolnosti
Deniova pozice ohrožená není, nikdo rozumný nebude hodnotit nového kouče podle výsledků s kádrem ztenčeným o čtvrtinu proti třem favoritům. Problém je jinde. Premiéra nastaví optiku, skrze kterou bude veřejnost Deniu vnímat měsíce dopředu. Pokud tým v Praze proti Chorvatsku předvede organizovaný výkon, i prohra může být čitelná jako začátek projektu. Pokud se sestava rozpadne, čísla na tabuli budou hlasitější než jakýkoli kontext.
Denia dostal španělskou skupinu smrti a český marodní lístek. Jeho prvních jedenáct dnů u reprezentace řekne víc o hloubce českého fotbalu než o něm samotném.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle