Denia si šel obhlídnout Spartu. Macek se modlí, aby na něj ukázal prstem a splnil mu sen o reprezentaci

Nový trenér české reprezentace Santi Denia skládá svůj první kádr a ještě nemá zafixovanou hierarchii. Páteční nominace, podle všeho 18. září 2026, bude čistý list. Macek to ví, a po sobotním zápase s Jabloncem to řekl nahlas: reprezentace je jeho hlavní cíl. Pokud přijde povolání, bude nejšťastnější člověk na světě. Jenže mezi osobní ambicí a nominační matematikou leží propast, kterou sám vyplnit nemůže.
Čísla, která mluví jinak než srdce
Mackova kandidatura nestojí na velkých ofenzivních výkonech. Za Spartu odehrál v ligové sezoně 2026/27 šest zápasů, naskočil na 514 minut, vstřelil nula gólů a připsal nula asistencí. Úspěšnost přihrávek drží na devadesáti procentech. To jsou parametry klidného řídicího středopolaře, který stabilizuje hru, ne hráče, po kterém se otáčejí tribuny.
Sparta navíc po osmi kolech není v pozici ligového hegemona, devátá příčka, dvanáct bodů. Macek sám přiznal, že když se týmu začátek sezony nepovedl, ani jeho vlastní výkony nejsou tam, kde by měly být. Přišlo hodně nových hráčů, tým se teprve slepuje. Kandidatura na reprezentaci tedy vyrůstá spíš z profilu a role než z dominance.
Proč tak pozdě
Odpověď se skrývá v mapě. Po mládežnických reprezentacích, za jednadvacítku nastoupil jen pětkrát, naposledy v roce 2018, odešel Macek do Juventusu. Následovaly štace v Bari, Cremonese a švýcarském Luganu. Roky strávené v italské a švýcarské soutěži ho držely mimo hlavní domácí radar. Nebyl to pozdní objev z české ligy, ale brzký export, který se vrátil pozdě.
Na Letnou přišel v létě 2026. Sparta tehdy otevřeně vysvětlila, že transfer je reakcí na zranění dvou defenzivních záložníků. Macek dostal šanci a usadil se v základu rychleji, než kdokoli čekal. Jenže usadit se ve Spartě a dostat se do výběru nového reprezentačního trenéra, to jsou dvě různé rovnice.
Deniovo okno
Santi Denia před první nominací objíždí českou ligu osobně. Navštívil i Strahov. Koho přesně si šel prohlédnout, veřejně neřekl, žádné jméno, žádný konkrétní signál. Číst návštěvu jako cestu „pro Macka“ by bylo předčasné. Číst ji jako rutinu bez významu by bylo naivní.
Podstatné je načasování. Denia ještě nemá svůj tým. Nemá osvědčenou osu, nemá hráče, kterým věří z vlastní zkušenosti. Každý post je otevřený. Pro hráče jako Macek, devětadvacet let, kompletní mládežnická reprezentační bilance, ale nula minut za áčko, je tohle vzácná konstelace. Nový trenér bez předsudků, záložník bez ofenzivních čísel, ale s devadesátiprocentní přesností a schopností držet střed hřiště pohromadě.
Co je v sázce
Reprezentaci čeká brutální vstup do elitní skupiny A Ligy národů: 26. září doma Chorvatsko, 29. září doma Anglie, 3. října venku Španělsko, 6. října venku Anglie. Čtyři zápasy proti absolutní špičce během jedenácti dnů. Denia bude potřebovat široký kádr a hráče, kteří umí plnit taktické úkoly bez chyb. Profil, který Macek nabízí, do takového zadání zapadá líp než lecjaký kreativec s lepšími čísly a horší disciplínou.
Spartu navíc 16. září čeká Evropská liga v Arménii a 20. září liga v Olomouci. Macek bude mít dvě šance ukázat se těsně před zveřejněním nominace. Dvě šance, které nemůže promarnit.
Naděje je reálnější než kdykoli v jeho kariéře. Ale dokud Denia v pátek nepřečte jméno Roman Macek, zůstává tím, čím je, snem devětadvacetiletého záložníka, který ví, že další takové okno se nemusí otevřít.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner