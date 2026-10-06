Denia reagoval na Schickův návrat do reprezentace. Dveře má otevřené, ale kouč řeší i nepříjemný problém s kartami

Pondělní tisková konference ve Wembley měla jedno téma, které přebilo všechno ostatní. Schick den předtím připustil, že návrat do reprezentace úplně nevylučuje, a otázka na trenéra tak přišla rychle. Denia ale velkou zprávu, na kterou se čekalo, nepřinesl. „Už jsem o tom mluvil před týdnem. Všichni hráči mají dveře otevřené,“ řekl podle iSportu a hned odpověď rozšířil na každého fotbalistu s českým pasem, který chce hrát za národní tým. Žádná nominace, žádný termín, žádná výjimka. Ve skutečnosti řešil Denia v Londýně mnohem palčivější věc. Jeho tým po třech zápasech Ligy národů nemá bod, chybí mu tři obránci a sám se opakovaně oslabuje vyloučením.
Dveře pro všechny, ne pozvánka pro jednoho
Deniova odpověď byla přesně odměřená. Schicka nevyzdvihl jako speciální případ a nezařadil ho ani na seznam hráčů, s nimiž počítá. Podmínky popsal obecně: hráč musí chtít hrát za národní tým, věřit směru mužstva a být odhodlaný se za projekt „rvát“, jak uvedl Sport.cz.
Podle nás jde o rozumnou taktiku. Trenér, který je u týmu od konce července, si nemůže dovolit, aby kabina sledovala, jak se dvoří hráči, který reprezentaci sám opustil. Zároveň ale nechce zavřít cestu útočníkovi, jakého Česko nemá v záloze. Zobecněním odpovědi si nechal manévrovací prostor a na Schicka netlačí.
Denia je navíc v nezvyklé pozici. Fotbalová asociace ho představila 31. července 2026 po odchodu Miroslava Koubka jako prvního zahraničního trenéra v historii české reprezentace, se smlouvou na dva roky s opcí. Podrobnosti uvádí oficiální oznámení na webu Fotbal.cz. Španěl tak buduje autoritu od nuly a jakákoli zvláštní péče o jednoho hráče by ji mohla nahlodat.
Schick: zatím ne, ale ne navždy
Schick ukončil reprezentační kariéru po mistrovství světa 2026. Podle svých slov dlouhodobě necítil kolem národního týmu dobrou atmosféru, konec označil za vyústění delšího procesu a otevřeně mluvil i o psychické náročnosti. Teď podle ČTK připustil, že pod Deniou vidí pozitivnější prostředí a lepší hru.
Návrat podmínil třemi věcmi. Musí být zdravý, musí vnitřně cítit, že může týmu pomoct, a musí se změnit jeho současné rozpoložení. S Deniou i Pavlem Nedvědem podle svých slov několikrát mluvil. Rozhodnutí nereprezentovat ale zatím platí.
Sportovní potřeba je přitom zjevná. Česko dalo ve třech zápasech dva góly, tedy v průměru 0,67 na utkání. Elitní zakončovatel by takové číslo změnil nejrychleji. Hlavní brzdou ovšem není kabina ani trenér. Je to sám Schick, který si podle vlastních slov není jistý, jestli by v tuto chvíli byl velkým přínosem.
Deset žlutých, dvě červené
Druhé téma konference zůstalo v médiích v pozadí, i když má na výsledky mnohem přímější dopad. Denia ho popsal bez obalu: na této úrovni je klíčové začít i dohrát v jedenácti, protože v deseti tým „trpí“.
Kolik karet Česko vlastně má, se liší podle zdroje. Sport.cz po konferenci psal o osmi žlutých a dvou červených. Oficiální statistiky UEFA ale po třech zápasech evidují deset žlutých a dvě červené. Srovnání se soupeři ze skupiny je neúprosné:
|Tým
|Žluté karty
|Červené karty
|Česko
|10
|2
|Chorvatsko
|7
|0
|Anglie
|4
|0
|Španělsko
|2
|0
Česko je ve skupině nejtrestanějším týmem a jediným s červenou kartou. Španělsko, které má plný počet bodů, dostalo pětkrát méně žlutých.
Obě vyloučení přitom přímo změnila zápasy. Pavel Šulc dostal červenou proti Anglii v Praze při snaze okamžitě získat ztracený míč. Podle analýzy ČT sportu tím skončil český aktivní presink a tým se stáhl do defenzivy, utkání nakonec prohrál 0:2. Ladislav Krejčí šel ze hřiště v 85. minutě v Oviedu a podle ČTK tím prakticky utnul snahu o vyrovnání. Španělsko vyhrálo 3:1.
Denia vysvětlení hledá ve hře samotné. Pokud bude tým hrát lépe, nebude podle něj dostávat tolik karet, proti světové špičce jsou ale karty součástí fotbalu. V tom se s ním dá částečně souhlasit. Statistiky UEFA ukazují držení míče jen 37 % při slušné úspěšnosti přihrávek 83 %. Česko kombinuje přesně, zápas ale často nekontroluje a hodně běhá za míčem. Právě v takových situacích vznikají zákroky na hraně. Problém tedy nemá jen estetickou stránku. Trenérovi bere hráče a mění plán zápasu v jeho průběhu.
Wembley bez Krejčího, Chaloupka a Červa
Krejčí bude ve Wembley kvůli trestu jistě chybět. Šulc si za červenou z Prahy odpykal trest nejméně v následujícím zápase; jeho disciplinární situaci ukáže až nominace k zápasu. Ke kartám se přidala zranění: podle ČT sportu nenastoupí Štěpán Chaloupek ani Lukáš Červ.
Denia proto skládá obranu z toho, co mu zbylo. Jako možnosti jmenoval Vitíka, Hranáče a Kričfalušiho. O posledním jmenovaném řekl, že je hráčem jednadvacítky a budoucností, zároveň ale jedním z obránců, kteří mohou pomoct hned. Sestavu nepotvrdil.
Otevřená zůstává i otázka kapitána. Denia dříve označil za kapitány trojici Krejčí, Coufal a Sadílek. S Krejčím mimo hru vede logika k Coufalovi, pokud bude v základu a zdravotně připraven. Obránce řešil koleno, po tréninku ve Wembley ale řekl, že se stav zlepšuje a že pokud ho trenér určí, bude to pro něj čest. Sadílek je bezpečnější variantou pro případ, že Coufal nebude stoprocentně fit.
Ani v brance nemá Denia jasno, nebo to alespoň nechce prozradit. Lukáš Horníček, Matěj Kovář i Antonín Kinský dostali pod novým trenérem po jednom startu. „Uvidíte v budoucnu,“ odpověděl Denia na otázku po jedničce. Rotace tak nejspíš pokračuje.
Kdy a kde sledovat: Anglie proti Česku, úterý 6. října 2026, výkop ve 20:45, stadion Wembley. Přenos vysílá ČT sport od 20:30, k dispozici je i online na webu České televize.
Výkon bez bodů už nestačí
Denia na konferenci znovu oddělil výkon od výsledku. Na hru týmu je podle svých slov pyšný a vidí zlepšení, zároveň ale připustil, že o cílech rozhodnou body. Tabulka zatím mluví jasně: Španělsko 9 bodů, Anglie 6, Chorvatsko 3, Česko nula při skóre 2:7. Po úvodní prohře 1:2 s Chorvatskem přišly porážky s Anglií a Španělskem.
Skupina A3 patří k nejtěžším v soutěži, což trenérovi částečně kryje záda. Pravidla ale nikoho nešetří. Podle přehledu UEFA k Lize národů 2026/27 postupují do čtvrtfinále první dva týmy každé skupiny Ligy A. Dva nejhorší týmy ze čtvrtých míst sestupují přímo a dva nejlepší čtvrté týmy hrají baráž o udržení.
Cíl se podle nás realisticky posunul. Česko už nebojuje o čtvrtfinále, ale o to, aby neskončilo mezi dvěma nejhoršími čtvrtými týmy celé Ligy A. V takovém souboji může rozhodnout každý bod i každý gól v rozdílu skóre, a to i ve Wembley.
Anglie mezitím rozdrtila Chorvatsko 7:0 a po třech zápasech má skóre 11:3. I v plném počtu půjde pro Čechy o extrémně těžký večer. V deseti by šlo o přežívání.
Schickovo jméno se bude kolem reprezentace točit ještě dlouho. Ve Wembley ale Deniův tým čeká jednodušší a zároveň krutější zkouška: vydržet devadesát minut v jedenácti. Pokud se mu to nepovede, intenzita, na kterou je trenér tak pyšný, se znovu obrátí proti němu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle