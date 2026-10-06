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Denia reagoval na Schickův návrat do reprezentace. Dveře má otevřené, ale kouč řeší i nepříjemný problém s kartami

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Santi Denia nechal Patriku Schickovi dveře otevřené, ale úplně stejně jako všem ostatním. Před Wembley ho víc pálí deset žlutých a dvě červené karty.
Denia reagoval na Schickův návrat do reprezentace. Dveře má otevřené, ale kouč řeší i nepříjemný problém s kartami

Denia reagoval na Schickův návrat do reprezentace. Dveře má otevřené, ale kouč řeší i nepříjemný problém s kartami

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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