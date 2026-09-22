Denia poprvé svolal české fotbalisty a na Strahově bylo narváno. Krejčí v teniskách vzbudil mezi novináři otázky

Právě obuv dosavadního kapitána se stala prvním konkrétním příběhem éry Santiho Denii, historicky prvního zahraničního trenéra českého národního týmu. Španěl z Albacete, kterého FAČR představila 31. července s dvouletou smlouvou a opcí, svolal šestadvacetičlenný kádr na mimořádně nabitý blok Ligy národů: čtyři zápasy v jedenácti dnech, soupeři jménem Chorvatsko, Anglie a Španělsko. A hned v den jedna řeší otazník kolem klíčového stopera.
Krejčího lýtko: co víme a co ne
Radek Bejbl, Deniův asistent a pojítko s českou kabinou, novinářům potvrdil jedinou diagnózu, přetížené lýtko po náročném programu. Krejčí vynechal víkendový zápas za Wolverhampton, na Strahově se krátce zastavil u postranní čáry, pozdravil spoluhráče a vrátil se do budovy na individuální program.
Tenisky místo kopaček jsou v tomto kontextu jasný signál: na trávník v plné zátěži nešel. Otevřenou zůstává otázka, jestli jde o preventivní šetření, které se vyřeší během dvou tří dnů, nebo o problém, který ohrozí sobotní start proti Chorvatsku. Veřejně nepadlo, že by Krejčí opouštěl nominaci. Nepadla ale ani záruka, že nastoupí.
Pikantní je načasování. Denia na nominační tiskové konferenci otevřeně přiznal, že kapitánskou pásku zatím nikomu nepotvrdil a chce ji řešit až s hráči na srazu. Zdravotní stav muže, který pásku naposledy nosil, tak dostává ještě větší váhu.
Nominace plná změn i absencí
Deniova první soupiska přinesla tři nováčky, Matěje Radostu, Lukáše Ambrose a Romana Macka, a několik návratů: Alex Král, Michal Sáček, Ondřej Lingr. Chybí Patrik Schick, Tomáš Souček kvůli zranění i Ryan Naderi, jehož administrativní převod pod českou federaci stále není dokončený.
Ještě před prvním tréninkem musel realizační tým reagovat na šest zdravotních výpadků a dodatečně povolat Kričfalušiho, Šuberta, Vitíka, Slámu, Sejka a Vašulína. Ti do otevřené části nedělního tréninku ještě nezasáhli, takže na hřišti se reálně pohybovalo zhruba jednadvacet hráčů v plné zátěži. Pro Deniu, který opakovaně zdůrazňuje vyváženou rotaci v náročném bloku, to není ideální výchozí pozice.
Jiný svět na Strahově
Hráčské reakce z prvního dne mluví jasně. „Větší změnu v reprezentaci jsem nezažil,“ řekl Král. Štěpán Chaloupek popsal příchod nového realizačního týmu jako „střet s jiným světem“, přátelský, energetický, ale zřetelně odlišný od všeho, co dosud znal.
Rozdíl je vidět i v provozních detailech. Zahraniční kondiční trenér, nový trenér brankářů, důraz na individuální dávkování zátěže, doplněný nutriční servis. Denia na hřišti komunikoval španělsky a anglicky, občas prohodil pár slov česky, s přízvukem, ale s úsměvem. Bejbl běhal podél hřiště spolu s hráči, což na předchozích srazech nebývalo zvykem.
Taktické karty první otevřený trénink neodhalil. Z Deniových veřejných vystoupení ale plyne jasný hodnotový rámec: týmový duch nad individuálními jmény, společný jazyk napříč všemi reprezentačními výběry a zachování toho, čemu říká „esence českého fotbalu“. Krátkodobý cíl pojmenoval bez diplomatických kudrlinek, vyhrát nad Chorvatskem.
Co čeká fanoušky
Program je brutální. Česko proti Chorvatsku v sobotu 26. září od 20:45 ve Fortuna Areně, o tři dny později tamtéž Anglie, pak přesun na venkovní zápasy se Španělskem a znovu Anglií. Přímý přenos prvního duelu odvysílá ČT sport od 20:35.
Pro Deniu je to vstup do reality, kde se teorie o rotaci a individuálním řízení zátěže okamžitě střetne s kalendářem. Krejčího lýtko je první zkouška. Podle nás ne poslední; s takovým programem a tolika absencemi bude muset improvizovat ještě víckrát.
Tenisky na strahovském trávníku byly drobný detail. Ale právě na drobných detailech se pozná, jestli nová éra skutečně začala, nebo jestli se jen vyměnila cedule na dveřích.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle