Denia ještě nezačal a už mu padají hráči. Ze Slavie hlásí problémy další dva reprezentanti, sraz visí na vlásku

Když španělský trenér 18. září 2026 představoval svou vůbec první nominaci u české reprezentace, vypadalo všechno čistě. O tři dny později, v pondělí ráno, už měl na stole dvě potvrzené absence a dvě zprávy ze Slavie, které slibovaly další komplikace. Nejde o to, že by se sraz neuskutečnil, program Ligy národů běží dál bez zaváhání. Jde o to, v jaké podobě Denia postaví jedenáctku na sobotní zápas s Chorvatskem v Edenu.
Kdo vypadl a kdo je na hraně
Fotbalová asociace v pondělí 21. září potvrdila dvě změny v nominaci. David Zima, stoper Slavie, se ke srazu nepřipojí, jeho problémy začaly už 5. září, kdy musel ve dvacáté minutě zápasu se Zbrojovkou Brno střídat. Denis Višinský z Viktorie Plzeň vypadl ze zdravotních důvodů, jejichž přesnou povahu asociace neupřesnila.
Místo nich Denia povolal:
- Ondřej Kričfaluši (Union Saint-Gilloise), za Zimu
- Martin Šubert (FK Mladá Boleslav), za Višinského
Jenže tím seznam rizik nekončí. Po sobotním ligovém zápase Slavie v Plzni trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci popsal stav dalších dvou nominovaných. Tomáš Chorý nastoupil s kolenem, které ho trápí delší dobu, a navíc prodělal nachlazení. Tomáš Vlček hlásil o poločase problém s tříslem a klub ho poslal na magnetickou rezonanci. „Uvidí se v úterý,“ řekl Trpišovský. Tedy den po začátku srazu.
Proč by výpadek Chorého bolel nejvíc
Čísla nominace vypadají pořád solidně. I bez Zimy a Višinského má Denia k dispozici čtyřiadvacet hráčů, v obraně sedí Coufal, Hranáč, Chaloupek, Jurásek, Krejčí, Ryneš, Sáček a nově Kričfaluši. Další stoperský výpadek by kouč absorboval.
Jiná věc je útok. Chorý není jen jedno jméno ze seznamu, je to referenční hrot, kolem kterého se staví ofenzivní plán. Sám Trpišovský ho po zápase se Zbrojovkou označil za hráče, kterého „skoro nelze nahradit“. V nominaci zbývají Hložek a Šulc, oba výborní fotbalisté, ale jiného profilu. Hložek je pohyblivější, Šulc kreativnější. Žádný z nich není klasický cílový útočník, na kterého se dá nakopávat a který vyhrává hlavičkové souboje v šestnáctce.
Pokud by Chorý skutečně vypadl, Denia by neřešil aritmetiku, řešil by identitu útoku.
Slavia jako zdroj problémů i řešení
Pikantní je, že tři ze čtyř zasažených jmen patří Slavii. A oba nově povolaní náhradníci mají slávistickou stopu. Kričfaluši prošel akademií v Edenu, než loni v létě odešel do belgického Union Saint-Gilloise. Šubert vyrostl ve slávistické mládeži a teď válí za Mladou Boleslav.
Kričfaluši navíc nepřijíždí jako nouzová záplata. Tři dny před povoláním skóroval za Union v Evropské lize, zrovna v Plzni, při výhře 3:0. V belgické lize odehrál šest zápasů v základu v řadě. Šubert zase nastřílel šest ligových gólů v osmi startech a v září získal cenu pro nejlepšího hráče Chance Ligy.
Slavia ale zároveň ilustruje hlubší problém. Před zápasem v Teplicích 13. září klub hlásil osm indisponovaných hráčů. Po Teplicích Trpišovský mluvil o dalším zranění a mimořádném vyčerpání. Vlček má zdravotní historii i z minulé sezony, sám v letním rozhovoru po prodloužení smlouvy přiznal, že ho limitovaly opakované zdravotní lapálie. Nejde o jednu smolnou neděli. Jde o navrstvené šrámy z hustého programu.
Jak moc je to výjimečné
Pro srovnání: když Ivan Hašek v červnu 2025 cestoval na zápas do Chorvatska, řešil absenci Adama Hložka. Jednoho hráče. Měl k dispozici třiadvacet jmen a nikdo nemluvil o krizi. Denia má před svým úplným začátkem dva potvrzené výpadky a dva další na hraně, a to ještě neproběhl jediný trénink pod jeho vedením.
Říct, že je to bezprecedentní, by bylo přehnané. Reprezentační srazy vždycky přinášejí změny v nominaci. Ale čtyři zasažená jména z šestadvaceti, navíc na klíčových postech, to je pro debutujícího trenéra zátěžový test, který si nevybral. Program je přitom brutální: Chorvatsko doma, Anglie doma, Španělsko venku, Wembley. Čtyři zápasy za jedenáct dní proti třem účastníkům posledního mistrovství Evropy.
Co bude dál
Rozhodující okno se otevře v úterý 22. září, kdy Chorého i Vlčka posoudí klubový a reprezentační lékař. Pokud oba dostanou zelenou, Denia bude mít k dispozici čtyřiadvacet hráčů a konkurenceschopnou sestavu na všech postech. Pokud ne, bude muset improvizovat, a jeho první zápas na lavičce bude od první minuty testem šířky kádru, ne taktického plánu.
Fanoušci uvidí výsledek v sobotu 26. září od 20:45 ve Fortuna Areně. ČT sport začíná studio od 19:30, přímý přenos od 20:35. Deniova premiéra každopádně začne jinak, než si představoval; ne s otázkou, jak chce hrát, ale s otázkou, s kým vůbec může.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle