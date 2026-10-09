Den ve slané vodě, pak rána do podvozku: baterie Chery Tiggo 9 vydržela, tlaková ztráta byla téměř čtyřikrát pod limitem

Koncem září 2026 vyndali inženýři Chery na pobřeží rumunské Constanțy baterii z modelu Tiggo 9 PHEV a spustili ji do nádrže s vodou, ve které bylo rozpuštěno 35 gramů soli na litr. Taková koncentrace zhruba odpovídá průměrné slanosti oceánu. Černé moře, na jehož břehu se akce konala, má podle Black Sea Commission salinitu jen 18 až 22 promile, takže baterie ležela v roztoku výrazně slanějším než voda za plotem.
Izolační odpor přes 500 megaohmů: co ukázala kontrola po vytažení
Po vytažení prošla baterie kontrolou, která měla odhalit korozi, nabobtnalé články, vodu v konektorech nebo poškozený přetlakový ventil. Nic z toho se nenašlo.
Tlaková ztráta vyšla na 8,067 Pa/min a interní limit pro těsnost je přitom 31 Pa/min. Tlaková ztráta tak zůstala téměř čtyřikrát pod limitem, takže obal packu po celém dni pod vodou držel těsnost s velkou rezervou. Izolační odpor přesáhl 500 megaohmů, což znamená, že elektrická izolace mezi vysokonapěťovými obvody a obalem zůstala prakticky neporušená.
Chery u systému Super Hybrid CSH uvádí krytí IP68 a odpojení vysokého napětí do 2 milisekund po detekci nárazu. Samotné označení IP68 žádnou univerzální hloubku ani dobu ponoření neurčuje, konkrétní podmínky si stanovuje výrobce zařízení. V Constanțě šlo o ponor do hloubky 1,2 metru na 24 hodin, a to v roztoku se solí, která zvyšuje elektrickou vodivost okolí a těsněním, konektorům i povrchu obalu může škodit víc než čistá voda.
Rána do 25centimetrové hrany poškodila jen PVC kryt
Baterie o kapacitě 34,46 kWh se pak vrátila do vozu a auto k druhé zkoušce dojelo po vlastní ose. Řidič přejel kovovou překážku vysokou 25 centimetrů rychlostí 14 až 15 km/h tak, aby podvozek tvrdě udeřil do její hrany. Náraz měl simulovat zásah ostrého obrubníku nebo kusu betonu ležícího na silnici.
Poškozený skončil jen PVC kryt spodního štítu. Konstrukce obalu baterie zůstala celistvá, bez prasklin a bez úniku elektrolytu, na palubní desce se nerozsvítila žádná varovná kontrolka a auto normálně odjelo. Podle reportáže rumunského Automarketu si přítomní technici po úspěšné zpětné montáži baterie viditelně oddechli.
Nejcennější na celé akci je, že obě zkoušky absolvoval tentýž pack hned po sobě. Zaplavená silnice po přívalovém dešti a přehlédnutý výmol jsou scénáře, se kterými se řidiči hybridů a elektromobilů v praxi mohou setkat, a jejich spojení na jedné baterii vypovídá o odolnosti víc než každá zkouška zvlášť.
Scénář psal výrobce, měřili i inženýři německé FEV
Akce nesla název Black Sea Safety Challenge a uspořádalo ji samo Chery. Přijelo přes 150 novinářů ze 16 zemí a měření prováděli také inženýři německé společnosti FEV. Scénář, podmínky i komunikaci ale určoval výrobce, takže výsledky nemají váhu nezávislé homologace ani certifikačního protokolu třetí strany.
Rumunská zastávka byla součástí globální kampaně Six-Dimension Safety Challenge, ve které podle vlastních materiálů značka předvedla i tvrdší scénáře. V Indonésii nechala baterii v mořské vodě přes 53 hodin, tedy víc než dvojnásobek rumunské doby. V Mexiku narazil podvozek do vysokopevnostní bariéry rychlostí 30 km/h, zatímco v Constanțě auto jelo jen 14 až 15 km/h.
Celá série patří k evropské expanzi značky. Chery letos spustilo evropské operační centrum v Barceloně a Tiggo 9 PHEV už nabízí i v Česku.
Proč ani úspěšný test nedovoluje vjet do hluboké vody
V Česku se Tiggo 9 PHEV prodává podle ceníku od 1 189 000 Kč, skladové kusy se objevovaly i s akční cenou od 1 099 000 Kč, tedy o 90 000 Kč levněji. Výrobce slibuje až 147 km jízdy čistě na elektřinu a k vozu dává sedmiletou záruku.
Výsledek z Constanțy nedokazuje, že baterii nemůže nic ohrozit. Americká bezpečnostní agentura NHTSA dlouhodobě upozorňuje, že u zatopených nebo fyzicky poškozených elektromobilů a hybridů hrozí zkrat, úraz elektrickým proudem i požár, a to i s časovým odstupem. Skutečné havárie navíc probíhají v jiných rychlostech, úhlech a s jinými deformacemi, než jaké nabídne kontrolovaný přejezd přes překážku.
Manuály výrobců od Fordu přes Hyundai po Kiu se proto shodují. Do vody hlubší, než je bezpečná brodivost stanovená výrobcem, se vjíždět nemá a hlubokou nebo proudící vodu nemá řidič přejíždět vůbec. Po zaplavení nebo při podezření na poškozený podvozek je potřeba auto odstavit a kontaktovat servis, a podezřele poškozený vůz s lithiovou baterií nemá parkovat v garáži ani v blízkosti budovy.