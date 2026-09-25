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Dělníci prokopli klenbu sklepa 2,5 metru pod náměstím. Uvnitř ležel jediný předmět: pamětní list z roku 1903 adresovaný jim

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Bylo krátce po čtvrté odpoledne 27. srpna 2026, když bagr na rozkopané ploše náměstí Komenského v Kostelci nad Labem prorazil do prázdna.
Dělníci prokopli klenbu sklepa 2,5 metru pod náměstím. Uvnitř ležel jediný předmět: pamětní list z roku 1903 adresovaný jim

Dělníci prokopli klenbu sklepa 2,5 metru pod náměstím. Uvnitř ležel jediný předmět: pamětní list z roku 1903 adresovaný jim

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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