Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Delfíni v Chorvatsku: na Cresu a Lošinji je hledejte podle monitoringu, ne podle plakátu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Delfíni v Chorvatsku: na Cresu a Lošinji je hledejte podle monitoringu, ne podle plakátu. Orientuje se podle míst, kde je roky sledují.
Delfinárium

Delfinárium

Zdroj: Zdroj obrázku: Pixabay.com
Reklama
Další články z Svět cestovatele
Dvojitý hrad ukrytý v jihočeských lesích: Vyrazte na kamenitý vrchol Choustníku
Dvojitý hrad ukrytý v jihočeských lesích: Vyrazte na kamenitý vrchol Choustníku
Toskánsko? Kdepak, jižní Morava. Místo, které vypadá jako z italské pohlednice
Toskánsko? Kdepak, jižní Morava. Místo, které vypadá jako z italské pohlednice

Některé fotografie dokážou pořádně zmást. Podíváte se třeba na krajinu na fotce a přemýšlíte, kde přesně v...

Lençóis Maranhenses: brazilské duny s lagunami, kde žijí ryby. Tak živou poušť jinde na světě neuvidíte
Lençóis Maranhenses: brazilské duny s lagunami, kde žijí ryby. Tak živou poušť jinde na světě neuvidíte

Lençóis Maranhenses: brazilské duny s lagunami, kde žijí ryby. Tak živou poušť jinde na světě neuvidíte. Ta...

Tři evropské destinace, kam se vyplatí vyrazit i v zimě
Tři evropské destinace, kam se vyplatí vyrazit i v zimě

V zimě volí lidi před tuhým mrazem nejčastěji cestu do teplých krajin. Není divu, že je mráz ani sníh v...

Toulky dolním Poohřím: Cesta z Klášterce nad Ohří na majestátní zříceninu Šumburk
Toulky dolním Poohřím: Cesta z Klášterce nad Ohří na majestátní zříceninu Šumburk

Když vás nohy, kola auta či autobusu, případně železnice zavedou do Klášterce nad Ohří, tak si určitě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...

Všechny články tohoto autora →
Svět cestovatele
Další články z kategorie Destinace
Zobrazit více
LifestyleCestováníDestinace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.