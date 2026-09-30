Dělala jsem všemožné pletýnky a šneky, ale tento rodinný recept na kynuté zelňáčky nemá konkurenci – nejlepší jsou ještě teplé

Zavřete oči a představte si neuvěřitelně hřejivou vůni čerstvě upečeného kynutého těsta, která se zvolna mísí s nasládlou notou dušené zeleniny a jemného rajčatového protlaku. Když vytáhnete tyto dozlatova upečené kynuté bulky z trouby, přivítá vás neuvěřitelně dokonalý kontrast: na povrchu jemně křupavá, lesklá kůrka posypaná zlatavým nádechem a uvnitř neskutečně nadýchané, mírně nasládlé těsto, které ukrývá bohatou, poctivě šťavnatou náplň ze smažené cibulky, krouhaného bílého zelí a jemné mrkve. Tyto plněné bulky představují všestrannou kulinářskou lahůdku – poslouží jako nápaditý předkrm, sytá svačina na výlet i neobyčejný slaný dezert k večernímu posezení.
Plněné kynuté pečivo se zeleninovými i masovými náplněmi má v evropské gastronomii neskutečně bohatou a pestrou historii. Přímými příbuznými těchto zelných bulek jsou slavné východoevropské pirožky nebo tradiční balkánské taštičky, které představovaly poctivé jídlo pro venkovské pracující i pocestné. Právě kombinace dostupného krouhaného zelí, mrkve a kynutého těsta tvořila po staletí základ zimního jídelníčku, protože tyto suroviny byly výživné, dobře dostupné a správně upečená bulka vydržela dlouho vláčná. Moderní verze s jemným podtónem rajčatového protlaku dodává celé náplni úžasně svěží barvu i vyváženou chuť.
Obrovskou předností tohoto receptu je jeho fantastická přizpůsobivost. Základní zeleninovou náplň ze zelí a mrkve můžete snadno obohatit o osmaženou slaninu, uzené maso nebo nastrouhaný uzený sýr pro ještě pikantnější profil. Pokud milujete výraznější bylinkové tóny, do zelí se skvěle hodí špetka drceného kmínu, sušený majrán nebo trochu čerstvého kopru. Povrch bulek pak můžete před vložením do trouby posypat černým či bílým sezamem, hrubozrnnou solí nebo kmínem, což jim dodá nádherný řemeslný vzhled jako z té nejlepší staročeské pekařny.
Začněte s přípravou zelné náplně. Bílé zelí zbavte svrchních listů, nakrouhejte ho, zalijte horkou vodou a nechte ho 5–10 minut namáčet.
Poznámka: Díky horké vodě zelí zkřehne.
Mezitím v pánvi s rozpáleným olejem smažte nadrobno nakrájenou cibuli s oloupanou nastrouhanou mrkví 2–3 minuty. Jakmile zelenina změkne, přidejte k ní slité zelí a pokračujte ve smažení 1 minutu.
Do směsi vmíchejte rajčatový protlak, sůl, pepř a po minutě ji odstavte z tepla. Vzniklou náplň nechte vychladnout a pokračujte s přípravou těsta.
Ve větší míse smíchejte teplé mléko se sušeným droždím a cukrem. Poté, co se droždí rozpustí, přidejte rozpuštěné máslo, sůl a nakonec prosetou mouku.
Tip: Máslo rozpustíte asi za 40 sekund v mikrovlnné troubě za občasného míchání. Před dalším použitím ho nechte vychladnout.
Z ingrediencí vytvořte těsto, které zakryjte a nechte kynout 20 minut. Poté ho rozdělte na 12 stejných částí.
Poznámka: Jedna část těsta by měla mít asi 75 g.
Z každé části vytvořte placku o tloušťce asi 0,5 cm, kterou pokryjte trochou náplně. Tu do těsta zabalte a vzniklé bulky položte na plech pokrytý pečicím papírem.
Poznámka: Bulky položte na plech spojem těsta dolů.
Kynuté bulky se zelnou náplní potřete směsí vaječného žloutku s mlékem a pečte je v předehřáté troubě na 200 °C po dobu 20 minut. Po vychladnutí je servírujte dle potřeby.
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Zdroj receptu: Еда на любой вкус
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato