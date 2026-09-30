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Dělala jsem víkendovou frankfurtskou podle starého receptu od maminky a hrnec zůstal po obědě úplně vymetený

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Hospodská frankfurtská polévka, podle receptu z Youtube kanálu Důchodkyně u plotny, zahřeje, zasytí a její příprava je snadná. Hravě nahradí lehké hlavní jídlo.
Dělala jsem víkendovou frankfurtskou podle starého receptu od maminky a hrnec zůstal po obědě úplně vymetený

Dělala jsem víkendovou frankfurtskou podle starého receptu od maminky a hrnec zůstal po obědě úplně vymetený

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 05:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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