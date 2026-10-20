Dělala jsem obrovskou chybu a lopatkovec nechtěl kvést. Stačila jediná změna a vystřelil bílé květy

Jde o jednu z nejkrásnějších rostlin, které jsou poměrně nenáročné na pěstování, přesto se jí často nechce tvořit květy. Lopatkovec potřebuje jen základní péči a pokud mu ji nedopřejete, budete se dívat jen na přibývající zelené listy, nebo ještě hůř – vadnoucí a hnědnoucí listy. Ale co dělat, aby vás potěšil i svými sněhobílými květy?
Plno lidí si v obchodě koupí rostlinu bez toho, aniž by si zjistili, jestli jí u sebe doma mohou zajistit vhodné podmínky. Protože pokud ne, rostlina buď dříve nebo později zahyne, nebo bude spíše jen přežívat. Lopatkovec patří mezi oblíbené
pokojové rostliny, ale spousta lidí bohužel netuší, co potřebuje ke spokojenému růstu. Asi každý by si přál, aby rostlina vypadala stejně tak zdravě jako v den, kdy si ji pořídil. Co když vám řeknu, že může být ještě hezčí? Foto: Dominika Pauerová/Kapitalio.cz Proč lopatkovec nekvete a co potřebuje ke spokojenému životu
Aby lopatkovec kvetl, potřebuje hlavně tři pro něj nejdůležitější věci: dostatek světla, hnojiva a tak akorát zálivky. Právě tady nastává problém – jsem přesvědčená, že většina lidí může lopatkovci zajistit vhodné podmínky, ale bohužel to udělají úplně opačně a rostlina pak trpí.
Aby se vám to nestalo, držte se mých osvědčených rad: dejte lopatkovec na jasné místo, kde nesvítí přímé slunce zalévejte až tehdy, když vrchní vrstva substrátu proschne dbejte na pravidelné hnojení hnojivem na kvetoucí pokojové rostliny, a to zhruba každé 2-4 týdny v období růstu.
Právě absence pravidelného hnojení je v mnoha případech důvod číslo jedna, proč lopatkovec nekvete. Rostlina potřebuje živiny, aby vás mohla potěšit květy. Proto na zajištění výživy nezapomínejte.
Lopatkovce mám doma dva. Oba jsem kupovala ve stejný den, každý měl ale trochu jinou péči. Kvůli špatné péči jeden skoro uvadl, ale podařilo se mi ho zachránit. Foto: Dominika Pauerová/Kapitalio.cz
Jak to vím? Sama jsem na pravidelné hnojení zpočátku kašlala a lopatkovec pochopitelně žádné květy neměl. Když jsem si uvědomila, že moje rostlina měla naposledy květy tehdy, když jsem si ji kupovala, na hnojení jsem se zaměřila. Hnojila jsem jej obvykle
každé dva týdny a za pár měsíců se květy opravdu objevily. Ani nevíte, jak jsem v tu chvíli byla šťastná. V tu chvíli jsem si ale také uvědomila, že lopatkovec patří mezi nenáročné pokojové rostliny a že ho zvládne pěstovat úplně každý – pokud ví, jak na to.
Tip: Lopatkovec se ukládá k zimnímu odpočinku zhruba v říjnu až listopadu. V tomto období si dává od tvorby květů pauzu. Od listopadu až do února se rostlina nehnojí. Když lopatkovec vadne a má hnědé listy
Lopatkovec může začít ztrácet na své kráse. Projevuje se to hnědnutím nebo žloutnutím listů a vadnutím – zkrátka není tak zdravý a zelený jako dříve. Důvody mohou být různé: buď na rostlinu zaútočili
škůdci, nebo nemá dostatek světla. Pochopitelně to může být také nedostatečnou nebo přílišnou zálivkou (nebo nedostatkem hnojiva), ale to si nejspíš dokážete odvodit. Lopatkovec bez nedostatku světla trpí. Nemá sice rád přímé sluneční záření, ale přílišná tma je pro něj ještě horší. Foto: Dominika Pauerová/Kapitalio.cz
Pokud lopatkovec ztrácí na kráse bez zjevného důvodu, může za tím stát
nedostatek světla – to se stalo u nás doma. Jeden lopatkovec byl v místnosti, kde byly velmi často zataženy rolety, a problém byl na světě. Rozhodla jsem se rostlině dát šanci na nový život.
Přesadila jsem ho do nového substrátu (to není nutné), postavila na
světlejší místo a po zhruba měsíci jsem začala hnojit (hned po přesazení se nehnojí, protože rostlina je v šoku). Lopatkovec si dal načas: trvalo to několik měsíců, ale začaly mu růst nové listy a ačkoliv zatím ještě nekvete, vím, že se toho v budoucnu dočkám. Lopatkovec nemusí kvést neustále. Tvorba květů je náročná, a tak si musí i odpočinout. Foto: Dominika Pauerová/Kapitalio.cz
Druhý lopatkovec má po celou dobu dostatek světla, vláhy i výživy, proto je mnohem větší a krásnější. Pravidelně mě obdařuje nádhernými bílými květy, které
vydrží několik týdnů a poté uvadnou. To, že lopatkovec nekvete v jednom kuse, je zcela normální.
Když nevidíte květy, nemusíte lopatkovec hned přesazovat do většího květináče. Tato
rostlina si umí poradit i v prorostlém květináči. Mnohem důležitější jsou pro ni zmíněné živiny, dostatek světla a správná zálivka. Dopřejte jí všechno a uvidíte, že se květů dočkáte.
Zdroj: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, vlastní zkušenost redaktorky