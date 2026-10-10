Dejte cibuli na 1 místo v kuchyni a vydrží až 3 měsíce. Češi ji pořád nechávají v síťce

Koupíte síťku cibule, pověsíte ji na háček u linky nebo ji necháte ležet v misce na kuchyňské desce a za pár týdnů je půlka měkká, naklíčená nebo plesnivá. Přitom stačí jediná změna a stejná cibule vydrží pevná klidně celé měsíce. Rozhoduje hlavně to, kam ji doma uložíte.
Proč cibule v kuchyni tak rychle měkne
Kuchyň je pro cibuli jedno z nejhorších míst v bytě. Je tu teplo od sporáku i trouby, přes okno sem svítí slunce a při vaření stoupá vlhkost. Přesně tahle kombinace cibuli probudí. V teple a na světle začne hnát klíčky, slupka povolí a dužina postupně měkne.
Samotná síťka za to většinou nemůže. Volně pletený obal cibuli naopak hezky provětrává a to jí svědčí. Potíž je v tom, kde síťka visí. Když se houpe nad linkou v teplé a prosvětlené kuchyni, ani ten nejlepší obal cibuli nezachrání. Ještě hůř dopadne igelitový sáček z obchodu, ve kterém se drží vlhko a cibule se v něm doslova zapaří.
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Cibule chce pravý opak kuchyňského provozu: – chlad, – tmu, – sucho, – stálé proudění čerstvého vzduchu.
Když jí tohle dopřejete, z pár týdnů trvanlivosti rázem uděláte dva až tři měsíce, u pevných odrůd klidně i víc.
Ideální je chladná spíž, suchý sklep nebo nevytápěná chodba, kde teplota drží někde mezi dvěma a deseti stupni a neklesne pod bod mrazu. Kdo nic takového nemá, nemusí zoufat ani v panelákové kuchyni. Stačí najít nejtmavší a nejchladnější kout co nejdál od sporáku, trouby a okna, třeba spodní skříňku, kam nejde přímé světlo. I obyčejná uzavřená skříňka v rohu udělá obrovský rozdíl oproti otevřené misce na desce.
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Obal má jediný úkol: pustit k cibuli vzduch a nedržet vlhkost. Nejlíp proto poslouží prodyšné materiály, třeba proutěný koš, dřevěná bedýnka nebo papírový sáček, do kterého uděláte pár otvorů. Dobře funguje i obyčejná síťka, pokud visí na správném chladném místě.
Hodně záleží i na tom, jak cibuli poskládáte. Nenakupte ji do vysoké hromady. Když ji rozprostřete zhruba do jedné vrstvy, dostane se ke každé hlíze vzduch ze všech stran a nic nezačne zahnívat zespodu.
Lednice a brambory: dvě klasické chyby
Do lednice cibule nepatří, i když to zní jako logické řešení. Chladno v ní sice je, jenže ho doprovází vysoká vlhkost a skoro žádné proudění vzduchu. Cibule proto brzy zvláční a začne do dužiny tahat vodu. Výjimku má jedině už rozkrojená cibule. Tu naopak do chladu dejte, ale vždycky zavřenou. Poslouží dóza s víčkem i kus potravinové fólie a zpracujte ji pak v řádu pár dní.
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Druhá častá chyba je položit cibuli hned vedle brambor. Z brambor se totiž uvolňuje vlhkost i plyny, které cibuli pobízejí k rychlejšímu klíčení. Vedle sebe si tak obě zeleniny jen zkracují trvanlivost, a tak každá patří jinam.
Cibule uložená hned vedle brambor klíčí rychleji, protože z brambor se uvolňuje vlhkost i plyny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Starý trik se silonkami
Osvědčená domácí metoda využívá obyčejné silonky. Mezi každou cibuli, kterou do nich vložíte, uděláte uzel, takže se jednotlivé kusy nedotýkají a pěkně se provětrávají. Takovou šňůru pak zavěsíte v chladné a vzdušné místnosti a vždy odstřihnete jen tolik, kolik zrovna potřebujete.
Ať zvolíte jakýkoliv způsob, zásoby čas od času prohlédněte. Když objevíte měknoucí nebo plesnivý kousek, nečekejte. Jediný nahnilý kus dokáže během pár dní stáhnout s sebou i cibule kolem. Jak dlouho zásoba vydrží, závisí i na druhu. Nejtrvanlivější je obyčejná žlutá cibule, kdežto červená je šťavnatější, takže ji do hrnce zařaďte dřív než zbytek.
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Zdroje: https://www.tiscali.cz/vetsina-cechu-skladuje-cibuli-v-lednici-a-pak-se-divi-ze-za-tyden-zmekne-spravne-misto-ma-tri-podminky-ktere-splni-kazdy-sklep-768281, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-uskladnit-cibuli-30001019.html, https://www.marianne.cz/marianne-bydleni/poradna/nikdy-ji-nedavejte-do-lednice-ani-k-bramboram-cibuli-cerstvou-6a494, https://www.toprecepty.cz/clanky/7997-jak-spravne-skladovat-cibuli-aby-nehnila-neklicila-a-neztracela-chut-staci-pouzit-trik-s-papirovym-sackem/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-skladovat-cibuli-po-sklizni