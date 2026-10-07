Dědictví se nevyhnuly chyby v natáčení. Štáb v záběrech, mluvení se zavřenou pusou i suchý kabriolet

V komedii Dědictví aneb Kurvahošigutntag odhalují pozornější diváci řadu drobných nepřesností. Zrcadla v butiku i odrazy ve výlohách prozradily přítomnost filmového štábu. Bolek Polívka navíc v intimní scéně mluví, aniž by vůbec otevíral ústa. Dědictví obrovského majetku
Svérázný venkovský samotář Bohuš v podání Bolka Polívky tráví dny prací v lese, popíjením slivovice a pobytem v rozpadající se chalupě. Jeho pohodový život bez velkých ambicí naruší příjezd elegantního advokáta Ulricha, kterého hraje Miroslav Donutil. Právník mu s kamennou tváří oznámí, že se stal dědicem obrovského majetku. Vesničanovi se tak rázem obrátí svět naruby a už nic nezůstane jako dřív.
Když Ulrich ukazuje novému milionáři jeho majetek během jízdy v taxíku, filmaři si neuhlídali okolí. V odrazu velkých výloh obchodu Elegance neprojíždí taxi s oběma hrdiny, ale zřetelně viditelná dodávka s filmovou kamerou. Filmový štáb ve výlohách a zrcadlech
Odrazy potrápily štáb na více místech. Ve scéně, kdy Irenka s tváří Šárky Vojtkové nakupuje s Bohušem nové oblečení, mohou diváci v zrcadle butiku zahlédnout celý natáčecí tým. Další kameraman se objevil také ve zpětném zrcátku při divoké jízdě auta, během které posádka nahlas počítá rychlost slovy osmdesát, devadesát a sto.
V obchodě s oblečením se navíc neshodují rekvizity. Irenčin odložený klobouk spadne na zem, ovšem když se vzápětí s Bohušem pohádá a naštvaně opustí butik, klobouk leží znovu na stojanu. Další chyba prostředí nastala ve chvíli, kdy rozradostněný Bohuš vběhne do kukuřičného pole děkovat Bohu. Vozidlo zastavuje u stromu, jakmile však vesničan vystoupí, strom z krajiny zmizí. Dědictví aneb Kurvahošigutntag, FOTO: Pavel Dias, distr. TV Nova Intimní scény prozradily oblečené prádlo i dodabovaný hlas
Scény z erotického klubu a okolí skrývají další nesrovnalosti. Když Bohuš s panem Košťálem, kterého ztvárnil Jozef Kroner, opouštějí noční podnik, venku je evidentně po dešti. Kabriolet, který celou dobu stojí před klubem se staženou střechou, má ovšem interiér naprosto suchý. Samotná scéna pod dekou, kde si Bohuš užívá čas s Ireknou, se musela upravovat ve studiu. Bohuš pronese větu o cestě do vesmíru, v odrazech zrcadel Bolek Polívka vůbec neotvírá pusu a scéna se dodabovala dodatečně.
V klubu si lze všimnout i problému s oblečením. Bohuš má na sobě červené trenýrky, ale při pádu na vodní postel už obléká černé. Spodní prádlo nesedí ani ve scéně s rádiovkou. Irenka hrdinovi svlékla trenýrky už ve vaně, při pádu na postel má však pod prostěradlem oblečené další spodní prádlo. Mizející pěna u piva a dýchající mrtvé zvíře
Chyby v návaznosti záběrů se nevyhnuly ani scénám s občerstvením. Když si Bohuš s doktorem Ulrichem objednají kávu a sifon, vesničan podává číšníkovi prázdnou skleničku pravou rukou. V bezprostředně navazujícím záběru z pohledu číšníka mu sklenku podává levou rukou. V hospodě zase Bohušovi záhadně ubyde pivo od Vlasty ve chvíli, kdy dovnitř vejde jeho bývalá parta. Během vyprávění o zjevení anděla pak spadne Arnoštovi v podání Arnošta Goldflama zničehonic pěna na pivu.
Během hospodské rvačky sedí Arnošt se svým kamarádem těsně u stolu. Jakmile bitkaři shodí saka, Bohuš mezi nimi a stolem pohodlně proběhne, protože najednou sedí daleko od hrany stolu. Zvířecí rekvizita zradila tvůrce v momentě, kdy hlavní hrdina klečí u kozy Lízinky. Zvíře se podle děje oběsilo, na obrazovce ale koza viditelně dýchá. Ke zjevení anděla nad bazénem filmaři použili techniku, na obraze ovšem zůstalo viditelné úchytové lano, na kterém herce zavěsili.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, cs.wikipedia, filmovyprehled).