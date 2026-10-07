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Dědictví se nevyhnuly chyby v natáčení. Štáb v záběrech, mluvení se zavřenou pusou i suchý kabriolet

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Komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntag skrývá řadu filmových chyb. V záběrech dýchá mrtvá koza, v zrcadlech stojí štáb a Polívka mění barvu trenýrek.
Dědictví aneb Kurvahošigutntag

Dědictví aneb Kurvahošigutntag

Zdroj: FOTO:Pavel Dias, distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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