Dědeček zatloukal do jabloní rezavé hřebíky a všichni se mu smáli. Po sklizni už se nesmál nikdo, stromy plodily dvojnásobně

Někdy dospělé jabloně přestanou plodit, což je pro každého zahrádkáře frustrující problém, jak informuje web
TakToJeNášSvět. Řešením však může být starý zahradnický trik s rezavými hřebíky. Věda o rezavých hřebících
Zatloukání rezavých hřebíků do jabloní může vyvolat stresové reakce, které podporují tvorbu ovoce. Předpokládá se, že
železo uvolněné z rezavého hřebíku napomáhá produkci chlorofylu, který je podle webu RealEnglishFruit nezbytný pro fotosyntézu a celkové zdraví stromů. Jak tuto metodu při péči o jabloňový sad použít? Je to snadné.
Hřebík vydezinfikujte, abyste zabránili zanesení patogenů do systému stromu. Poté ho zatlučte do kmene pod úhlem 45 stupňů.
První hřebík umístěte ve výšce asi 70 cm od země a další hřebíky pak ve vzdálenosti 30 cm od sebe. Ideálním obdobím pro tuto metodu je časné jaro nebo pozdní podzim, což je v souladu s přirozeným růstovým cyklem stromu. Na to mě upozorňovala už moje babička. Důležitá je i výživa
Vyvarujte se nadměrného hnojení dusíkem, protože může podpořit růst listů na úkor produkce plodů. Místo toho se zaměřte na
vyvážené hnojení, které podporuje zdravé kvetení a tvorbu plodů. „Důležitá je i správná zálivka. Ta je zásadní, zejména pro mladé stromky. Doporučené množství se pohybuje od 20-30 litrů pro stromky do 2 let až po přibližně 100 litrů pro stromky starší 5 let, a to zejména v období delšího sucha,“ radí zahradník Karel N. z Opočna. Boj proti houbovým hrozbám pomocí biopreparátů
Jedním z problémů, se kterými se pěstitelé jablek často potýkají, je rozvoj hniloby plodů přímo na větvích.
Častým viníkem tohoto problému je houbová infekce monilióza. Zabránit jejímu šíření nebo zpomalit její postup je pro zachování úrody zásadní. Můžete použít běžné fungicidy, ale ještě lépe uděláte, pokud vsadíte na biopreparáty. Zdroj fotografie: Freepik Ne vždy je třeba při péči o plodící jabloň sahat k drahé chemii nebo komplikovaným postupům. Stačí sáhnout pro moudrost našich babiček
Je však důležité vzít v úvahu vnější faktory, jako je teplota. Vyhněte se jejich aplikaci během extrémně horkých podmínek, protože při teplotách přesahujících 40 °C může dojít ke snížení účinnosti. Chalupáři-Zahrádkáři také
doporučují správný střih.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři