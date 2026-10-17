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Dědeček louskal 5 kilo ořechů za hodinu a jádra měl vždy celá. Stačila mu lahev a jedno pravidlo, které většina lidí nezná

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Skleněná lahev je při louskání ořechů nepostradatelná, dokáže vám totiž celou proceduru opravdu výrazně zkrátit.
Skořápky ořechů nevyhazovat, využijete je doma i na zahradě

Skořápky ořechů nevyhazovat, využijete je doma i na zahradě

Zdroj: storebukkebruse / Creative Commons / Attribution 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 18:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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