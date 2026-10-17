Dědeček louskal 5 kilo ořechů za hodinu a jádra měl vždy celá. Stačila mu lahev a jedno pravidlo, které většina lidí nezná

Představte si louskání vlašských ořechů bez nepořádku v podobě roztříštěných skořápek a frustrujícího vybírání drobných kousků. Ano, přesně takové benefity má technika, jejímž středobodem je docela obyčejná skleněná lahev. Opravdu se vyplatí ji vyzkoušet.
Jak louskat ořechy lahví
Nejlépe se hodí lahve od šampaňského nebo piva, protože mají pevné a silné dno. Do lahve jednoduše vložte ořech tak, aby konec se švem směřoval dolů a bezpečně se opíral o otvor láhve.
Pomocí kladívka poté jemně poklepejte na horní část ořechu. Cílem je rovnoměrné rozložení úderu. Tato metoda zajistí, že skořápka praskne, aniž by se jádro uvnitř rozdrtilo na prach.
Zdroj fotografie: Pixabay Chcete-li maximalizovat jednoduchost loupání a zajistit co nejčerstvější jádra, vylouskejte ořechy krátce po sklizni. Načasování je důležité
Chcete-li maximalizovat jednoduchost loupání a zajistit co nejčerstvější jádra, vylouskejte ořechy krátce po sklizni během podzimních měsíců, jak doporučuje web
Cooking. Tehdy jsou maximálně zralé a skořápky se snáze odstraňují. Ořechy však lze skladovat a louskat po celý rok, pokud jsou uchovávány v suchu a chladu. Můžete jich tak vždycky vylouskat jen tolik, kolik právě potřebujete. Tipy pro dokonale rozlousknutá jádra
V případě tvrdších ořechů, jako jsou pekanové ořechy a para ořechy, můžete podle rady z webu
AskNature skořápky namočit na 20 minut do horké vody, aby změkly. Ale funguje to i na nepoddajné vlašáky, jak už Chalupáři-Zahrádkáři otestovali dříve. Zdroj fotografie: Freepik Louskáním ořechů už nemusíte trávit dlouhé večery. Místo toho se naučte šikovný trik se skleněnou lahví. Vyplatí se to.
Případně ořechy namočte do studené vody, přiveďte je asi na pět minut k varu a pak nechte vychladnout pod pokličkou. I takto upravené ořechy vám půjdou vylouskat mnohem snadněji. A o kondici jádra se bát nemusíte – zmíněné procedury mu nijak neublíží.
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V místě švu ořechu špičkou nože jemně oddělte skořápku. To může pomoci k jejímu lepšímu rozlomení,“ svěřila se nám s dalším trikem paní Radka D. z Kralup nad Vltavou. „A pokud louskáte ořechy ručně a máte ty s měkčí skořápkou, jednoduše položte dva ořechy do dlaně a stiskněte je proti sobě; jeden často rozlouskne druhý.“
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři