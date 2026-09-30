Dědeček každý září sype po zahradě vápno a škůdci proti němu nemají šanci. Klíčem je správný postup, který většina lidí nezná

Podzim je obdobím, kdy si zahrada žádá generální údržbu. Zvýšenou pozornost věnuji v tomto období půdě, která je po proběhlé sezóně vyčerpaná a ochuzená o živiny. Kromě rytí, hnojení nebo mulčování půdy se vyplatí také
provést pH test a zjistit, jak je na tom zemina s kyselostí. Pokud je zvýšená, obsahuje málo uhličitanu vápenatého, nezbytného pro zdravý vývoj rostlin. Půdu pomůže vrátit do formy správné vápnění. Ideální čas k němu je právě v září, jak píše web ČeskéStavby. Vápno sníží kyselost a zvýší kvalitu půdy
Na kvalitu půdy mají vliv nejrůznější faktory, píše web
Products. Patří mezi ně to, kde se pozemek nachází, povětrnostní vlivy, pěstované rostliny a také to, jak se o půdu staráme – zda ji správně hnojíme a střídáme plodiny. Vápnění půdy má řadu výhod – zabraňuje jejímu překyselování, čímž usnadňuje rostlinám pobírat živiny, dezinfikuje ji a vylepšuje podmínky pro půdní mikroorganismy. Na webu Chalupáři-Zahrádkáři jsme poradili, jak poznáte, že je půda v zahradě příliš kyselá. Zdroj fotografie: Freepik Kyselé půdy uvítají na podzim zapravení zhruba 2 až 3 kg vápna na 10 metrů krychlových. Proč rostliny potřebují vápník
Nejčastěji se v zahradách setkáte s mírně kyselou půdou (pH okolo 6,5 až 7). To je dobře, protože většina plodin a rostlin právě takovou půdu vyžaduje. Občas však může mít sklony k překyselování, což se negativně podepisuje na zdraví rostlin, které pak
nejsou schopny pobírat potřebné živiny (například papriky trpí černáním pupku). V trávníku se může objevovat mech. „ Na zahradě máme jílovitou a kyselou půdu, takže jednou za tři roky trávník vápním dusíkatým vápnem. Mech potom tolik neroste,“ napsal nám do redakce pan Alois K. z Přerova. Zdroj fotografie: Depositphotos Na podzim je ideální čas k vápnění půdy v zahradě. Snížíte tak její kyselost a podpoříte půdní život, za což vás zahrada příští rok odmění. Jak na podzimní vápnění půdy
Kyselé půdy uvítají na podzim zapravení zhruba 2 až 3 kg přípravku na 10 metrů krychlových, pokud informace na obale neinformuje jinak. V redakci se nám osvědčuje
vsypat trochu vápna i do kompostu, kde urychlí jeho rozklad. Užitečným pomocníkem je dusíkaté vápno také při podzimní dezinfekci půdy ve skleníku, o jejímž postupu jsme se již na webu Chalupáři-Zahrádkáři rozepsali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři