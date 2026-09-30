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Dědeček každý září sype po zahradě vápno a škůdci proti němu nemají šanci. Klíčem je správný postup, který většina lidí nezná

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Zjistěte, zda není půda ve vaší zahradě příliš kyselá. Pokud ano, je konec vegetačního období nejlepším časem pro její vápnění.
Které rostliny je vhodné hnojit kvasnicemi, aby dobře prospívaly

Které rostliny je vhodné hnojit kvasnicemi, aby dobře prospívaly

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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