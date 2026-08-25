Dědeček brousil nože hrnkem z kredence a fungovalo to líp než brousek. Stačí vědět, který hrnek se hodí a který ne

Broušení nožů je v rozsáhlém vesmíru kuchyňských dovedností jedním z nejdůležitějších, zároveň ale často opomíjených umění.
Dnes se ponoříme do staré techniky, která vás možná donutí přehodnotit váš přístup k této problematice. „Náprava“ tupého nože totiž může být mnohem jednodušší, než to na první pohled vypadá. Proč se rozhodnout pro techniku keramického hrnku
Přiznejme si, že ne každý má k dispozici luxusní brusný kámen nebo nejnovější přístroj, který slibuje ostří ostré jako břitva.
Metoda keramického hrnku je ovšem geniálně jednoduchá a využívá předmět, který již pravděpodobně máte doma. Díky této dostupnosti si ji oblíbí každý, od kulinářských začátečníků až po zkušené kuchaře, kteří hledají rychlou pomoc. Bezpečné a kontrolované
Na rozdíl od náročnějších nástrojů na broušení nabízí hrnek šetrný způsob ostření nože. Je ideální pro rychlé naostření, zejména pokud jste uprostřed přípravy jídla a potřebujete jen trochu ostrosti navíc k dokonalým řezům, jak píše web
CNET. Zdroj fotografie: Pixabay Nejlepší způsob, jak dobře nabrousit nůž, je použití brousku na nože nebo brusného kamene. V nouzi však postačí i hrneček. Jak nabrousit nůž pomocí keramického hrnku
K tomuto účelu se podle webu
SeriousEats nehodí jen tak ledajaký hrnek. Naopak, potřebujete ten s neglazovaným okrajem na dně. Tato část hrnku je totiž obvykle drsnější a nabízí tak pro broušení nože ideální texturu. Vhodný hrnek postavte dnem vzhůru na stabilní povrch. Nejlépe poslouží pracovní deska nebo protiskluzová podložka, aby se hrnek při broušení nehýbal.
Držte nůž v úhlu 20 stupňů ke spodnímu okraji hrnku. Jemně přejíždějte ostřím po neglazovaném povrchu a při udržování úhlu nůž přitahujte k sobě.
Tento pohyb opakujte asi 5-6krát na každé straně čepele. Nakonec už jen vyzkoušejte ostrost na kousku papíru nebo rajčeti. Pokud je nůž hladce prořízne, dosáhli jste požadované ostrosti. Pokud ne, proveďte několik dalších přejezdů. Zdroj fotografie: Simon A. Eugster / Creative Commons / Attribution 3.0 Broušení nožů pomocí keramického hrnku je víc než jen svérázný kuchyňský hack – je to také vzpomínka na staré dobré časy.
„
Rovnoměrnost tahů zajistí rovnoměrně nabroušené ostří. Snažte se po celou dobu udržovat stálý tlak a úhel, jinak si na čepeli uděláte zuby. Pár prvních pokusů tak doporučuji trénovat s noži, které už zaručeně nepotřebujete,“ radí čtenář Michal T. z Hustopeče. A pomoci vám může i voda se solí, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři