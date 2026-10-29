Děda řezník mě naučil tuto speciální tlačenku už před lety. Dodnes ji dělám podle jeho osvědčeného receptu – je to opravdová delikatesa

Tlačenka z kuřecích jater a srdíček představuje naprostý klenot studené kuchyně, po kterém zaplesá srdce každého milovníka tradičních zabíjačkových chutí. Už při prvním zakousnutí vás dostane její úžasně sametová struktura, ve které se snoubí jemnost drůbežích vnitřností s poctivou chutí koření a česneku. Je to vynikající a elegantní dobrota, která poslouží jako slavnostní pohoštění pro vzácné hosty,
dokonalá studená večeře nebo nevšední chuťovka k krajíci čerstvého kváskového chleba a sklenici dobrého piva.
Tradice domácích tlačenek a rosolovitých masových specialit má ve středoevropské gastronomii nesmírně hluboké kořeny.
Šikovné hospodyně a mistři řezníci odjakživa objevovali způsoby, jak zpracovat různé druhy masových odřezků a vnitřností do lahodných válečků s dlouhou trvanlivostí. Zatímco klasická vepřová tlačenka bývá často hutná a těžká, využití jemných kuřecích jater a srdíček dodává této lidové klasice nebývalou lehkost a eleganci. Tento nápaditý přístup k drůbežím vnitřnostem staví na bohaté tradici studených předkrmů, jaké se s oblibou podávaly v elegantních prvorepublikových vinárnách a hostincích, a dokazuje, že poctivá domácí výroba zkrátka nemá konkurenci.
Velkou předností tohoto receptu je jeho obrovská variabilita, díky které si můžete tlačenku doladit přesně podle vlastních preferencí. Pokud máte rádi výraznější aroma, můžete do masové směsi přimíchat nasekaný čerstvý rozmarýn, tymián nebo trošku drceného zeleného pepře. Kulinářští nadšenci mohou špek částečně nahradit uzeným bůčkem či uzenou slaninou pro ještě intenzivnější kouřový tón. A co se týče servírování, tlačenka chutná naprosto fantasticky s jemně nakrájenou červenou cibulkou, kapkou kvalitního kvasného octa, plátkem kyselé okurky nebo s porcí pikantního domácího křenu.
V pánvi s rozpuštěným sádlem restujte nadrobno nakrájenou cibuli 2–3 minuty. Přidejte oloupanou nastrouhanou mrkev a pokračujte v restování další 3 minuty.
Mezitím v samostatné míse smíchejte očištěná nakrájená játra, kuřecí srdce a špek. Přidejte orestovanou zeleninu, prolisovaný česnek, vejce a krupici.
Poznámka: Přidat můžete jiné oblíbené koření dle vlastní chuti.
Směs ochuťte grilovacím kořením, kořením Kuře pečené, solí, pepřem a přidejte želatinu v prášku. Ingredience zamíchejte a vzniklou směs rozdělte na 3 části.
Každou část poté zabalte do potravinové fólie, pomocí které z ní vytvořte váleček. Všechny válečky zafixujte kuchyňským provázkem a vložte je do hrnce s vodou. Poté je vařte 2 hodiny od bodu varu.
Tlačenky z kuřecích jater a srdíček z hrnce vyjměte a vyskládejte je na rovnou plochu, kde je zatižte prknem. V tomto stavu je nechte zcela vychladnout. Poté je vložte na noc do lednice.
Pochoutku vyjměte z fólie a podávejte ji nakrájenou na kousky.
Tip: Než tlačenku zkonzumujete, uchovávejte ji ve vzduchotěsném obalu v lednici.
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Zdroj receptu: ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato