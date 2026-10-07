Děda mi podal mrkev starou 2 roky a vypadala jako čerstvě vytaženou ze záhonu. Jeho trik stojí pár korun a zvládne ho každý

Mrkev je všestranná a výživná zelenina, kterou si můžete vychutnat v různých pokrmech. Když však máte velkou úrodu této lahodné plodiny, je nezbytné vědět,
jak ji správně skladovat, aby zůstala čerstvá po delší dobu. Jednou z nejlepších a léty prověřených metod uchovávání mrkve je její skladování v suchém písku. Kdy sklízet mrkev pro uskladnění
Načasování sklizně mrkve má zásadní význam pro její kvalitu a trvanlivost. Při rozhodování, kdy
mrkev sklízet, hraje roli několik faktorů: Teplota: Pro zahrádkáře v severních oblastech je důležité ukončit sklizeň mrkve několik dní před poslední dekádou září. Mrkev přestává růst při teplotách nižších než +5 stupňů Celsia a nástup mrazů může vést k jejímu zahnívání. V jižních oblastech se může období sklizně prodloužit, protože mrazy přicházejí později. Vyhněte se předčasné sklizni: Nedoporučuje se také sklízet mrkev příliš brzy. Předčasně sklizená mrkev uložená v kořenovém sklepě se může vlivem rychlých změn teplot zkazit. To platí zejména pro pozdní odrůdy mrkve. Obecně se doporučuje začít se sklizní přibližně 110 dní po výsadbě. U raných odrůd je známkou zralosti žloutnutí listů. Jak skladovat mrkev v suchém písku
Skladování mrkve v suchém písku je jednoduchá, ale velmi účinná metoda, jak prodloužit její čerstvost o několik měsíců. Potřebné materiály:
Dřevěné nebo plastové bedny s mělkými stěnami Suchý písek, piliny nebo cibulové slupky Vaše sklizená mrkev Zdroj fotografie: Pixabay Uskladnit velkou úrodu mrkve prakticky až do začátku příští sklizně není tak velký problém, jak se může na první pohled zdát
Ujistěte se, že jsou bedny čisté a suché a pamatujte, že nejlepší jsou ty mělké, které umožňují správné proudění vzduchu. Na dno nasypte vrstvu suchého písku, pilin nebo cibulových slupek (asi 2 až 3 cm silnou). Tato vrstva bude sloužit jako polštář pro mrkev.
Sklizené
mrkve důkladně zbavte listů a položte v jedné vrstvě nahoru na písek. Neskládejte je na sebe ani je nepřehazujte, aby bylo zajištěno dobré proudění vzduchu. Vrstvu zeleniny opatrně přikryjte další vrstvou suchého písku, pilin nebo cibulových slupek. Tato vrstva by měla být dostatečně silná, aby mrkev zcela zakryla. Zdroj fotografie: Pixabay Místo obyčejných beden použijte po uskladnění sklizené mrkve suchý písek – vyplatí se to Podle potřeby vše opakujte
Pokud máte více mrkví k uskladnění, můžete vytvořit další vrstvy střídáním mrkví a pískového polštáře. Dbejte na to, aby vrchní vrstvu tvořil suchý písek.
Skladujte na chladném místě: Vložte bedny s mrkví do chladného a suchého skladu, nejlépe do kořenového sklepa. Ideální teplota pro skladování mrkve je mezi 0 °C a 4 °C. Pravidelně kontrolujte, zda se nekazí: Skladovanou mrkev pravidelně kontrolujte. Odstraňte všechny mrkve, které vykazují známky kažení, abyste zabránili šíření hniloby na ostatní kusy.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři