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Děda mi podal mrkev starou 2 roky a vypadala jako čerstvě vytaženou ze záhonu. Jeho trik stojí pár korun a zvládne ho každý

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Místo obyčejných beden použijte po uskladnění sklizené mrkve suchý písek – vyplatí se to. Čerstvou zeleninu si tak můžete užívat dlouho.
Sklizená mrkev k uskladnění

Sklizená mrkev k uskladnění

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 13:57

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