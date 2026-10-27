Děda do toho lil pálenku a nepřišlo mu to divné. Teď je to pro sběratele terno a sběratelé za to platí 5000 Kč i více

Sada, která přežila generace
Řeč je o meziválečné skleněné nápojové sadě s motivem volavek. Skládá se ze sedmi kusů: dominantní karafy a šesti elegantních sklenic. Sklo je čiré, bezbarvé a zdobí ho přírodní scenérie s volavkami, jemná řezba, která se při pohledu proti světlu doslova rozzáří.
V mnoha domácnostech stála sada celá desetiletí vedle běžného nádobí. Sloužila na domácí pálenku, na likér z ořechů nebo na vaječňák. Nikdo nepřemýšlel o tom, že v ruce drží kus československého řemesla, které kdysi získávalo uznání na mezinárodních výstavách.
Umělecké skli z Brna
Na inzertních portálech se často objevuje tvrzení, že jde o obyčejné lisované sklo ze sedmdesátých let nebo o anonymní dovoz. Pravda je jiná. Souprava pochází z 20. a 30. let minulého století a vznikla v Uměleckých sklárnách Brno. První republika byla pro české a moravské sklářství zlatým věkem a právě tehdy se dařilo spojit řemeslnou preciznost s vkusem měšťanských salonů.
Žádný odlitek z výrobního pásu tedy nečekejte. Sklenky jsou ručně broušené a řezané, každý dekor nese stopu mistra, který ho tvořil. Právě figurální řezba a motivy z přírody dělají ze sady vyhledávaný kousek. Pro sběratele designu a starého skla je to svatý grál z poličky, který se ale dá najít i na půdě po prarodičích.
Jak poznat originál
Vezměte karafu do ruky a obraťte ji dnem vzhůru. Autentický kousek poznáte podle vypálené nebo pískované značky „U.S.B.“, tedy zkratky Uměleckých skláren Brno. Dále sledujte kompletnost sady, zábrus zátky a celkový stav skla. Šest sklenic a karafa bez poškození je u sběratelů úplně jiná liga než osamocená karafa s ulomeným hrdlem.
Kolik to dnes stojí
Za první republiky šlo o dostupnější ozdobu sváteční tabule, dnes je kompletní a nepoškozená sada vyhledávanou sběratelskou položkou. Cena karafy se všemi šesti sklenicemi se na trhu pohybuje zhruba od 4 200 Kč do více než 5 000 Kč. A to rozhodně není málo za věc, která dřív stála v rohu vitríny a čekala na neděli.
Až tedy budete příště vyklízet pozůstalost nebo třídit věci na chalupě, nespěchejte s pytlem na odpadky. Otočte karafu, zkontrolujte dno, vyfoťte detaily a poraďte se s odborníky nebo se podívejte na prodané aukce. Možná se vám vrátí nejen vzpomínka na babičku a nedělní oslavy, ale i pěkná sumička. Máte doma podobný skleněný poklad i vy?
Zdroje článku: livebid.cz, kudyznudy.cz, brno.rozhlas.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová