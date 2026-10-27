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Děda do toho lil pálenku a nepřišlo mu to divné. Teď je to pro sběratele terno a sběratelé za to platí 5000 Kč i více

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Dennívýzva
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Vyleštěný příborník, vyšívaný ubrus a skleněná dvířka, která se nesměla otvírat. Jen při velkých příležitostech, na Vánoce, na svatby nebo při křtinách, se odtud vytáhla karafa se šesti sklenkami a dospělí si připili slivovicí. Možná ji máte dodnes na chalupě. A možná právě tato nenápadná sada patří mezi věci, o které se dnes přou sběratelé.
Děda do toho lil pálenku a nepřišlo mu to divné. Teď je to pro sběratele terno a sběratelé za to platí 5000 Kč i více

Děda do toho lil pálenku a nepřišlo mu to divné. Teď je to pro sběratele terno a sběratelé za to platí 5000 Kč i více

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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