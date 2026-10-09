Děd zakladatele německých ovčáků měl skoro bílou srst. Od roku 1933 je ta barva vadou, zachránilo ji zámoří

Pes Greif von Sparwasser přišel na svět v roce 1879 se světlou, skoro sněhovou srstí. Vzdělávací materiál FCI ho výslovně uvádí jako dědečka Horanda, psa, od kterého se odvíjí celé plemeno německého ovčáka. Systematický chov začal v roce 1899 založením spolku Verein für Deutsche Schäferhunde, zkráceně SV. Jeho zakladatelé skládali plemeno z pasteveckých psů severního i jižního Německa a vybírali je podle povahy a pracovních schopností, na barvu se tolik nehledělo. Rakouský klub bílých ovčáků proto Greifa počítá mezi rané předky plemene. Bílá štěňata se podle něj ve vrzích objevovala i v dalších generacích.
Gen MC1R vysvětluje bílá štěňata v hnědočerných vrzích
Veterinární genetická laboratoř Kalifornské univerzity v Davisu popisuje u psů recesivní variantu genu MC1R s označením e/e. Pes, který zdědí tuto dvojici alel od obou rodičů, nevytváří v srsti tmavý pigment eumelanin. Recesivní dědičnost znamená, že dva hnědočerní rodiče mohou alelu nést, aniž by na nich byla vidět, a jednoho dne mít bílé štěně. Pravidlo, které by bílou barvu zakázalo, ji tedy z populace jedním rozhodnutím odstranit nemohlo.
Pigment chybí jen v kožichu. Nos, oční víčka a pysky zůstávají tmavé, a proto má bílý ovčák zářivě bílou srst, černý čenich a tmavě orámované oči.
Zákaz z roku 1933 postavený na pověrách o degeneraci
Podle vzdělávací prezentace FCI zmizela bílá barva ze standardu německého ovčáka v roce 1933. Bílí psi od té doby nesplňovali parametry plemene, nesměli do oficiálního chovu a z evropských plemenných knih postupně vypadávali. Chovatel, který chtěl uznaného německého ovčáka, musel bílé potomky vyřadit.
Americký United White Shepherd Club popisuje dobové důvody jako směs předsudků a omylů. Světlá srst se spojovala s degenerací, albinismem, slabou vitalitou, neplodností a povahovými vadami. Vědecký doklad, že by bílá barva souvisela s horší stavbou těla nebo nevyrovnanou povahou, podle klubu nikdy neexistoval. Linie, která stála u zrodu plemene, tak přišla o místo v chovu kvůli domněnkám, které nikdo nedoložil.
Současný standard FCI pro německého ovčáka uvádí mezi diskvalifikačními vadami albinismus a bílou barvu srsti jako dvě samostatné položky. Záměna bílého psa za albína, jeden z hlavních dobových argumentů, tím z pravidel zmizela, bílá srst ale diskvalifikuje dál. Za standard dodnes odpovídá SV, tedy spolek, který chov v roce 1899 zakládal.
Praotec z Ameriky: jak se Lobo stal základem švýcarské linie
Ve Spojených státech a Kanadě chovatelské stanice bílé německé ovčáky množily dál a kolem nich postupně vznikly kluby, které pro ně chtěly samostatnou identitu. Standard FCI č. 347 konstatuje, že se bílí ovčáci v Severní Americe pozvolna prosadili jako svébytný typ.
Do Evropy je vrátil pes Lobo, narozený v USA 5. března 1966. Švýcarská chovatelka Agatha Burch ho přivezla do Švýcarska a FCI ho dnes považuje za praotce celé tamní linie. Na začátku 70. let přibyly další dovozy z USA a Kanady a jejich potomci se dál rozrůstali. V červnu 1991 byli bílí ovčáci zapsáni do dodatku švýcarské plemenné knihy LOS. Provizorní uznání FCI přišlo 26. listopadu 2002 a definitivní 4. července 2011, kdy plemeno dostalo oficiální jméno Berger Blanc Suisse a Švýcarsko se stalo jeho zemí původu. Od zápisu v LOS k definitivnímu uznání uběhlo dvacet let.
Kdyby SV v roce 1933 bílou barvu tolerovalo, nejspíš by dnes existovala jen jako jedna z barevných variant německého ovčáka. Vyloučení z chovu vedlo k plemeni s vlastním jménem a vlastním standardem. Mimo systém FCI přežívají i starší označení. Australský klub WSSDCA uvádí, že v Anglii se tito psi zapisují jako němečtí ovčáci bílé barvy. V USA vede registr AKC bílého německého ovčáka a vedle něj existuje u UKC samostatné plemeno White Shepherd.
Zahrada mu nestačí, potřebuje lidi a každodenní trénink
Standard FCI vymezuje bílého švýcarského ovčáka jako společenského a rodinného psa: živého, vyrovnaného, přátelského, diskrétního, ochotného k výcviku a silně připoutaného k majiteli. Německý ovčák je v pravidlech všestranný pracovní, pastevecký a služební pes s povinnou pracovní zkouškou, určený k hlídání, ochraně i pasení. Bílý švýcarský ovčák smí být jen bílý, má střední nebo dlouhou dvojitou srst s podsadou a rovnější hřbet bez výrazně skloněné zádě.
Kdo si ho vybírá kvůli označení rodinný pes, musí počítat s denním programem. WSSDCA upozorňuje, že samotná zahrada nestačí: pes potřebuje pohyb, mentální zátěž, výcvik a hlavně společnost lidí. Bez nich hrozí nuda, hrabání, štěkání nebo přeskakování plotu. V bytě žít může, pokud majitel zajistí procházky, pachové hry a trénink. S dětmi bývá skvělý, malé děti s ním ale bez dozoru nechávat nelze, protože jde o velkého a silného psa.
Silná vazba na člověka komplikuje samotu. Britská RSPCA i American Kennel Club doporučují učit štěně odloučení postupně. Nejdřív dostane bezpečné místo a majitel odchází jen na pár vteřin. Vrací se dřív, než pes začne panikařit, a dobu pak pomalu prodlužuje. Pomáhá žvýkací hračka a procházka před odchodem, trest po návratu se nedoporučuje. Péči vyžaduje i srst: plemeno líná celoročně a kartáčovat ho je potřeba dvakrát týdně.
Kolik stojí štěně a jaké testy musí mít oba rodiče
V Česku plemeno zastřešuje Klub bílého ovčáka, přímý člen Českomoravské kynologické unie (ČMKU), který vede řízený chov s průkazem původu. Jeho databáze eviduje 352 českých chovatelských stanic z celkových 879 záznamů, tedy zhruba dvě pětiny, a část z nich už aktivně neodchovává.
Cenu klub nestanovuje. Profilový článek uvádí rozpětí zhruba 20 000 až 35 000 Kč. Červnový inzerát na Faunaportálu nabízel štěně s průkazem původu za 30 000 Kč. Chovatelé v diskusi z roku 2023 zmiňovali 20 000 až 25 000 Kč u domácího spojení. Při krytí v zahraničí to bylo od 30 000 Kč. Nabídka hluboko pod 20 000 Kč vybočuje ze všech tří zdrojů a prodávajícího je třeba důkladně prověřit.
Bonitační řád klubu platný od listopadu 2025 vyžaduje u chovných psů oficiální rentgenové vyhodnocení dysplazie kyčlí (DKK) a loktů (DLK), od roku 2026 také lumbosakrálního přechodu (LTV). Dále předepisuje genetický test na degenerativní myelopatii (DM) a DNA profil podle normy ISAG 2006. Bez omezení se do chovu dostane pes s DKK A nebo B a DLK 0. Přenašeč DM smí krýt jen s negativním partnerem. Test MDR1, který odhaluje citlivost na některé léky, povinný není, klub ho ale doporučuje v rámci širšího genetického vyšetření.
Klub kontroluje i každý vrh: ubytování feny a štěňat, jejich kondici, čipování, očkování a případné vrozené vady. Štěně si nový majitel smí odvézt nejdříve v osmi týdnech.