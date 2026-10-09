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Dcera slavného českého tenisty Kordy porodila holčičku. Jméno vybrala po babičce, bývalé tenistce Regině

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Golfistka Jessica Kordová, starší dcera tenisového šampiona Petra Kordy, je podruhé maminkou. Dcera Olivia nese druhé jméno Regina, po babičce.
Dcera slavného českého tenisty Kordy porodila holčičku. Jméno vybrala po babičce, bývalé tenistce Regině

Dcera slavného českého tenisty Kordy porodila holčičku. Jméno vybrala po babičce, bývalé tenistce Regině

Zdroj: Hameltion / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 16:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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