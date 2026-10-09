Dcera slavného českého tenisty Kordy porodila holčičku. Jméno vybrala po babičce, bývalé tenistce Regině

Oznámení přišlo 9. října 2026 na Instagramu, tak jak to u Jessicy Kordové bývá: fotka novorozené holčičky a krátký popisek. „Vítej na světě, Olivio Regino DelPrete,“ napsala šestinásobná vítězka okruhu LPGA. Přidala vtip, že máma už v rodině není v menšině. Pro ni a manžela Johnnyho DelPreta jde o druhé dítě po synovi Greysonovi. Pro rodinu Kordových je to další jméno v rodokmenu, kde se sport nepěstuje jako koníček, ale dědí se. Klíč je v tom druhém jménu.
Vítej na světě, Olivio Regino
Přesný den porodu Kordová neuvedla. České weby včetně iDNES.cz a TN.cz vycházely z jejího příspěvku. Lékařské detaily rodina nesdílela, z oznámení je cítit hlavně radost. Pod fotkou se rychle sešly gratulace: od sestry Nelly, od Ivany Nedvědové, od bývalé světové jedničky Caroline Wozniacké i od řady jmen z golfového prostředí.
Druhé těhotenství Jessica oznámila 1. května 2026 hravě a golfově: „Promiňte, startovní čas je plně obsazený,“ tedy na odpal už není volné místo. Nelly tehdy veřejně napsala, že je nadšená a že je Jessica skvělá máma. Formát nebyl náhodný. První těhotenství v srpnu 2023 ohlásila podobně, jako rezervaci odpalu pro tři.
Syn Greyson John DelPrete se narodil 3. února 2024. Když dostal sestru, byly mu dva roky a osm měsíců. Rodina DelPretových má tedy čtyři členy a podle Jessiciny poznámky konečně vyrovnané skóre.
Tři generace jedno jména
Proč právě Regina? Jessica motivaci přímo nevysvětlila. Česká média jméno shodně čtou jako poctu babičce Regině Rajchrtové-Kordové, a dává to smysl. Regina je totiž i prostřední jméno samotné Jessicy.
Na stole tak leží tři generace: Regina Rajchrtová-Kordová, Jessica Regina Kordová a Olivia Regina DelPrete. Podle nás nejde jen o sentimentální gesto. Je to rodinný podpis, který se přenáší podobně jako forhend nebo švih. Holčička se narodila do rodu, v němž jméno připomíná konkrétní kariéru, ne jen milovanou babičku.
Otcem je Johnny DelPrete, bývalý profesionální golfista. S Jessicou se podle Sports Illustrated vzali v roce 2021. Olivia má tedy golf z obou stran a tenis přes babičku s dědou.
Babička z Havlíčkova Brodu
Regina Rajchrtová se narodila 5. února 1968 v Havlíčkově Brodě. V osmdesátých letech patřila mezi nejlepší československé tenistky. Podle databáze Olympedia vystoupala na 26. místo světového žebříčku ve dvouhře a na 45. ve čtyřhře. V roce 1988 reprezentovala Československo na olympiádě v Soulu, kde ve dvouhře obsadila 33. místo.
V Česku ji dnes mnozí znají spíš jako manželku Petra Kordy, bývalé světové dvojky a vítěze Australian Open 1998. Neprávem. Hráčka z první třicítky WTA by v kterékoli jiné rodině byla hlavní sportovní hvězdou. U Kordových se o pozornost dělí s manželem a třemi dětmi, které všechny dotáhly sport na profesionální úroveň.
Podle profilu Sebastiana Kordy na webu ATP to byla právě Regina, kdo ho v dětství trénoval. Dnes ho koučuje otec Petr. Sebastian mimochodem mluví i česky. Oba rodiče jsou Češi, děti vyrostly v USA a reprezentují Spojené státy.
Čtyři Kordovi, čtyři Australian Open
Sportovní mapa rodiny se vejde do jediného přehledu:
|Člen rodiny
|Sport
|Vrchol kariéry
|Petr Korda
|tenis
|světová dvojka, Australian Open 1998
|Regina Rajchrtová-Kordová
|tenis
|26. místo WTA, OH 1988
|Jessica Kordová
|golf
|6 výher na LPGA, Women’s Australian Open 2012
|Nelly Kordová
|golf
|hvězda LPGA, Women’s Australian Open 2019
|Sebastian Korda
|tenis
|profesionál ATP, juniorský Australian Open 2018
Pořadatelé Australian Open připomněli unikátní detail: čtyři Kordovi vyhráli v Austrálii turnaj s tímhle názvem. Petr v roce 1998 grandslamový turnaj, Sebastian o dvacet let později juniorskou soutěž, Jessica a Nelly golfový Women’s Australian Open. Taková rodinná sbírka nemá ve světovém sportu mnoho obdob.
Golf může počkat
Jessica na okruh LPGA vstoupila v roce 2011. Podle jejího profilu na LPGA má na kontě šest výher a padesát umístění v první desítce. Kariéru jí však v roce 2023 přerušila záda, ještě před prvním těhotenstvím. Po návratu otevřeně mluvila o chronické bolesti, kterou zvládá hlavně tím, že hraje méně.
V prosinci 2025 se vrátila na Grant Thornton Invitational ve dvojici s Budem Cauleym. Na tiskové konferenci popsala, jak trénovala po kouscích, zhruba třikrát až čtyřikrát týdně, a že golf pro ni byl únikem z celodenní mateřské rutiny. Řekla také, že pokud se na okruh vrátí, nebude to na plný úvazek. V roce 2026 pak odehrála Ford Championship a Aramco Championship, poprvé od roku 2023 znovu na stejném turnaji jako Nelly.
Datum dalšího návratu zatím nepadlo. Spěchat ale nemusí. Mateřská pravidla shrnutá v dokumentu LPGA Moms on Tour dávají hráčkám dva roky od porodu na návrat se zachováním předchozího statusu. Dá se čekat, že Kordová zvolí stejnou cestu jako po Greysonovi: pozvolna, bez tlaku, s ohledem na záda i na dvě malé děti.
Olivia Regina zatím nedrží raketu ani hůl. Nese ale jméno, které už jednou stálo na olympijském kurtu v Soulu. A její máma ho v Austrálii zapsala na vítěznou trofej.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta