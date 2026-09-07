Dcera jí zakázala jet na dovolenou, protože potřebuje hlídání. Alena (67) hlídá vnučky denně a říká: „Pohár přetekl“

Každá babička se těší na to, až bude moci hlídat svá vnoučata, věnovat se jim, učit je to, co je rodiče nenaučí, a dát jim svou lásku a péči. Mnoho rodičů na to ovšem hřeší, k prarodičům své potomky dávají na hlídání až moc často a po čase to začnou brát jako samozřejmost. V takové situaci se ocitla i čtenářka Alena, která chtěla v dopise zaslaném do redakce ulevit svému svědomí a zároveň slyšet názory ostatních.
Svá vnoučata hlídá denně
Sedmašedesátiletá Alena V. žije v třípokojovém bytě se svou dcerou Anetou a ročními dvojčaty Julinkou a Jasmínkou. Žena se ke své matce přestěhovala pár měsíců po porodu, když ji její partner opustil a vyhodil z bytu. Bez váhání své dceři poskytla střechu nad hlavou a pomocnou ruku. Nyní však Aneta matčiny velkorysosti začala až moc využívat, až se celá situace vyhrotila a vedla k velké hádce.
„Holky hlídám téměř každý večer, vlastně i přes den, když je potřeba, aby šla dcera do práce,“ píše v dopise zaslaném do redakce DámskéhoDeníku paní Alena. S dcerou se domluvila tak, že ona bude platit nájem a energie a na Anetě budou výdaje za ni a dceru. Takto alespoň našetří dostatečné peníze na to, aby se mohla osamostatnit a odstěhovat se do vlastního bytu.
Od dcery dostala zákaz odjet na dovolenou
„Vnučky miluji, ráda je hlídám, ale teď už pohár přetekl,“ svěřuje se dále čtenářka. Když dceři oznámila, že odjíždí na 14 dnů na dovolenou, Aneta jí to okamžitě zakázala. „Hystericky vyváděla, že nemá nikoho, kdo by jí holky pohlídal, a ona nebude platit za chůvu,“ popisuje dále paní Alena. Dcera matku prosila, plakala, ale babička si stála za svým. „Potřebuju si prostě odpočinout. Někdy už to nezvládám, mám svůj věk a potřebuji klid,“ vysvětluje své potřeby čtenářka.
Aneta se na svou matku velmi rozzlobila, obě ženy se pohádaly a teď mají doma dusno. Paní Alena i přes dceřin zákaz na dovolenou odletět chce. „Jsem opravdu tak špatná babička, jak jsem od dcery slyšela? Mám raději zůstat doma a o vnučky se postarat? Prosím, poraďte,“ končí těmito dotazy svůj dopis paní Alena. Dcera by rozhodně neměla její velkorysosti využívat, mohlo by to dopadnout špatně pro obě strany. V rozčilení totiž člověk řekne i to, co nemyslí vážně.
Paní Alena ovšem není jediná, které hlídání vnoučat už přerůstá přes hlavu. Na DámskémDeníku jsme zveřejňovali zpověď čtenářky Jiřiny, která také odmítá potomky svých dětí hlídat, přestože je velmi miluje.
Zdroj: DámskýDeník.cz
Autor: Tereza Kuchyňková