Dcera hokejového trenéra Růžičky maminku překecala na nový účes. Osmiletá Lejla vypadá jako malá Barbie

Ještě 1. září stála Lejla Růžičková před školou s rozpuštěnými dlouhými vlasy, typická třeťačka v outfitu, který si, jak její maminka ráda připomíná, vybrala sama. O šestnáct dní později přidala Marie Růžičková na Instagram fotku, na které má dcera hokejového trenéra Vladimíra Růžičky krátké blond mikádo. Komentář byl stručný: „Tak mě překecala na mikádko.“ Výsledek? Podle sledujících vypadá Lejla jako panenka Barbie.
Z princezny třeťačkou s vlastním názorem
Kdo sleduje instagramový profil Marie Růžičkové, ví, že Lejla není v médiích nováček. Maminka fotky dcery sdílí pravidelně, od narozeninových oslav přes první školní dny až po sportovní pokusy na ledě s tátou. Právě díky téhle časové ose je zářijová proměna tak dobře čitelná. 1. září 2026: dlouhé rozpuštěné vlasy, školní batoh, úsměv do objektivu. 17. září 2026: krátké mikádo, výrazné oči, úplně jiný dojem. Změna se vešla do necelých tří týdnů a vizuálně posunula osmiletou holčičku o pár let dopředu.
Marie přitom nikdy netajila, že Lejla má k vlastnímu vzhledu silný vztah. Už v roce 2022, když bylo dceři pět, ji v rozhovoru pro Prima Ženy popsala jako princeznovský typ, který se rád vymódí, upravuje si vlásky a půjčuje si maminčiny boty a šminky. „Většinou si všechno vybírá sama,“ řekla Marie letos v září o Lejliných outfitech. Mikádo je jen další krok ve stejném směru, tentokrát ale nešlo o doplněk, nýbrž o skutečný střih.
Copánky versus mikádo: dvě úplně jiné proměny
Lejla už jednu výraznou vlasovou změnu za sebou má. Na podzim 2022 si nechala naplést copánky s kanekalonem, procedura trvala osm hodin a účes měl vydržet dva až čtyři měsíce. Marie tehdy dceru označila za svou „modelku“ a dodala, že je „paličák po tatovi.“ Jenže copánky byly v podstatě dočasná kreace navrstvená na stávající délku. Mikádo je jiná liga. Nůžky, definitivní zkrácení, žádná cesta zpět bez měsíců čekání.
Právě proto je zajímavé, že Marie ke změně původně zjevně nebyla nakloněná. Přesný důvod nezveřejnila, ale formulace „překecala mě“ naznačuje, že souhlas nepřišel hned. Lejla musela přesvědčovat. A přesvědčila, což při znalosti její povahy, kterou maminka roky popisuje jako svéhlavou a rozhodnou, vlastně nikoho nepřekvapí.
Víc než jen účes
Proměna účesu osmiletého dítěte by sama o sobě nestála za řeč. Co ji posouvá dál, je kontext. Lejla Růžičková vyrůstá v rodině, kde je otec jednou z nejznámějších postav českého hokeje a maminka aktivně sdílí rodinný život na sociálních sítích. Dcera se tak stává součástí veřejného příběhu, aniž by o to nutně usilovala, ale čím dál víc si v něm prosazuje vlastní hlas.
Letos v květnu ji Marie ukázala na ledě, jak pod tátovým vedením trénuje bruslení. Na podzim loňského roku slavila osmé narozeniny velkolepou oslavou, kterou jí rodiče vystrojili. A teď mikádo. Každý z těchto momentů sám o sobě působí jako běžná rodinná momentka. Dohromady ale vykreslují dítě, které přestává být jen „dcerkou slavného páru“ a začíná mít vlastní identitu, od sportu přes oblékání až po účes.
Devět za rohem
Za necelý měsíc, 10. října, oslaví Lejla deváté narozeniny. Narodila se v roce 2017, deset dní před termínem, a od prvních hodin byl její příchod mediální událostí; iSport tehdy přinesl Růžičkova první slova z porodnice. Devět let je věk, kdy děti testují hranice vlastního rozhodování. Lejla, zdá se, testuje nůžkami.
Krátké mikádo jí podle fotek sluší. A jestli je na něm něco opravdu pozoruhodného, pak ne samotný střih, ale fakt, že si ho prosadila sama.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta