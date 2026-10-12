Dcera Dary Rolins si změnila příjmení a zamířila na školu za 733 tisíc ročně. Studovat bude v mrakodrapu v Madridu

Ještě v únoru 2026 se jmenovala Laura Homolová. O půl roku později sedí v letadle do Madridu s novým příjmením v pase a
s přijetím na jednu z nejdražších soukromých business univerzit v Evropě. Dcera zpěvačky Dary Rolins a kytaristy Matěje Homoly si za posledních několik měsíců přepsala dva zásadní údaje svého života, jméno i adresu. Obojí spolu úzce souvisí. Proč si Laura vzala matčino příjmení těsně před odchodem do zahraničí
4. února 2026 Laura veřejně vysvětlila, že z příjmení Homolová přechází na Rolins. Důvody popsala jako estetické a ryze praktické: v mezinárodním prostředí se Rolins snáz vyslovuje, snáz zapisuje, snáz zapamatuje. Dara k tomu doplnila, že dcera celou záležitost řešila i s otcem a
Matěj Homola její rozhodnutí přijal. Obě zároveň zdůraznily, že krok nemá nic společného s pěveckou kariérou ani se snahou vytěžit známé jméno. „Kdyby věděla, že to otci silně ublíží, neudělala by to,“ zaznělo v původním vyjádření na slovenské Markíze.
Načasování dává smysl. Laura se chystala opustit Česko a vstoupit do anglickojazyčného univerzitního prostředí. Nové příjmení je součástí balíčku, kterým si
připravovala terén, spolu s maturitou z mezinárodního IB programu na pražské Park Lane International School, kde se absolventi běžně hlásí na přední zahraniční univerzity. Z Londýna do mrakodrapu v madridské finanční čtvrti
Ještě v březnu 2026 Dara v rozhovoru pro TN.cz mluvila o Londýně. Laura měla přijetí hned na dvě tamní školy a zpěvačka přiznávala, že
na dceřin odjezd „ještě není připravená“. Jenže pak přišel zvrat. Laura dodatečně podala přihlášku do Madridu, a když dorazilo potvrzení z IE University, přehodila výhybku.
Důvod? Podle Dařiných slov z
Nového Času ji přesvědčil mezinárodní a mobilní model studia. První ročník probíhá v Madridu, v dalších letech se studenti mohou přesunout do Dubaje, New Yorku nebo jiných světových metropolí. Pro studentku s IB diplomem z mezinárodní školy logická volba.
Madridský kampus IE University sídlí v komplexu
Caleido na adrese Paseo de la Castellana 259 E, v oblasti Cinco Torres Business Area na severu města. Budova IE Tower se prezentuje jako ; mrakodrap uprostřed finanční zóny, kde sousedí s centrálami bank a nadnárodních korporací. Prostředí, které samo o sobě vysílá signál o ambicích školy i jejích studentů. „první vertikální univerzitní kampus v Evropě“ Zdroj fotografie: Nextfoto Kolik stojí čtyři roky na IE University a jak se to srovnává s Českem
Částka 733 tisíc korun ročně odpovídá přibližně 29 000 eurům, tolik činí standardní sazba bakalářského programu BBA podle oficiálního ECTS sazebníku IE University pro intake 2026/27.
Celé čtyřleté studium o 240 kreditech pak podle téhož dokumentu vychází na zhruba 121 146 eur plus jednorázový příspěvek 1 200 eur. Při aktuálním kurzu kolem 25,28 Kč za euro to představuje asi 3,09 milionu korun, a to bez nákladů na bydlení, stravování a případné relokace do jiných měst v rámci mobilního programu.
Pro srovnání:
České veřejné vysoké školy – studium v češtině bez školného; anglické programy na Masarykově univerzitě se pohybují mezi 76 a 120 tisíci Kč ročně. Bocconi University v Miláně, další prestižní evropská soukromá business škola, účtuje prvnímu ročníku bakaláře 17 000 eur, tedy výrazně méně než IE. IE University se svými 29 000 eury ročně patří do horního cenového patra evropských soukromých univerzit zaměřených na byznys.
Kdo školné hradí, rodina veřejně nekomentovala. Jisté je, že samotné studijní poplatky představují jen část celkových výdajů; Madrid, Dubaj i New York patří mezi města s vysokými životními náklady.
Mezinárodní trajektorie, která začala už na pražské střední škole
Lauřin příběh nedává smysl bez kontextu jejího středoškolského vzdělání. Park Lane International School v Praze staví svůj profil na programu International Baccalaureate a cíleně směřuje absolventy na zahraniční univerzity. 5. června 2026 škola uspořádala graduation ball ročníku, jehož byla Laura součástí. Z tohoto prostředí je přirozený krok na IE University, školu, která pracuje s mezinárodním přijímacím procesem zahrnujícím online přihlášku, standardizovaný test, assessment a osobní pohovor.
Laura si zvolila oborový směr kolem byznysu a managementu. Přesný název programu veřejně neupřesnila, cenově však její studium odpovídá standardnímu BBA. Mobilní model, který Dara popisovala (Madrid jako výchozí bod a následné přesuny po světě), naznačuje, že by mohlo jít i o globální variantu s ještě vyšší sazbou.
Osamostatnění s razítkem nového jména
Časová osa posledních měsíců vykresluje obraz promyšleného přechodu do dospělosti: únor, změna příjmení; březen, ještě londýnský plán; červen, rozloučení s pražskou střední školou; srpen, potvrzení Madridu. Každý z těchto kroků zapadá do sebe jako součást jedné strategie. Laura Rolins odlétá do mrakodrapu nad madridskou Castellanou s jasným plánem, IB diplomem v kapse a jménem, které si vybrala sama.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová