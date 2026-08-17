Dcera Adély Gondíkové a Ondřeje Brouska zdědila mimořádný talent i krásu: Herečka z ní však nebude

Dcera Adély Gondíkové a Ondřeje Brouska vyrůstala v prostředí, kde je herectví, hudba a veřejná pozornost samozřejmostí. Nela Brousková se přesto rozhodla jít vlastní cestou.
Nela Brousková se před zhruba dvaceti lety narodila do rodiny, kterou český showbyznys zná velmi dobře. Maminka Adéla Gondíková působí jako herečka a moderátorka, tatínek Ondřej Brousek patří k respektovaným muzikantům a hercům. Jenže i v takovém zázemí si Nela od začátku hledala vlastní směr. Dlouho ji táhlo veterinární lékařství, měla blízko ke zvířatům. Pak ale přišla změna plánů. Dnes míří k umění a design se zdá být směrem, který jí sedí víc, jak jsme na In-Lifestyle zaznamenali.
Slavná rodina, ale vlastní charakter
Nela vyrůstala vedle dvou výrazných osobností. Přesto si ponechala dost introvertní povahu, která ji od obou rodičů odlišuje. Podle slov Adély Gondíkové pro
Super.cz spolu mají blízký vztah a umí si na sebe udělat čas. Její dcera je empatická, citlivá a rozhodně ne ten typ, který by vyhledával reflektory. Nela se narodila do rodiny, která už po generace spoluvytváří historii českého filmu i divadla. Sama si ale drží odstup od světel ramp.
Dlouho navíc platilo, že si ji lidé spojovali hlavně s tatínkem. Ondřej Brousek má výrazné rysy, zaměnit se moc nedají. Postupně se to ale mění. Nela se dnes stále více podobá mamince. Stejný úsměv, podobná výška, podobně přirozené vystupování. Gondíková ráda souhlasí, o podobě s dcerou mluví s otevřenou hrdostí.
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Ještě nedávno to vypadalo jasně. Veterinářství. Nela měla ke zvířatům blízko a empatie patří k věcem, které u ní člověk zaznamená hned. Jenže plány se posunuly. Veterinární obor nakonec ustoupil a zájem se přesunul k umění a designu, jak prozradila Gondíková pro
eXtra.cz.
Adéla Gondíková se o dceřiných schopnostech vyjádřila bez dlouhých okolků. Označila ji za velmi nadanou. Nejde přitom jen o pochvalu od maminky. Nela podle všeho opravdu má výtvarné cítění, které se v herecké rodině může zdát nečekané, ale ve výsledku do ní zapadá. Smysl pro detail, vkus, cit pro formu. To všechno se dá od dětství nasávat, jen v jiné podobě.
Při pohledu na její veřejná vystoupení Nela působí klidně. Na premiérách i rodinných akcích je přirozená, bez nesmyslné stylizace, bez snahy hrát si na celebritu. U dítěte slavných rodičů to nemusí být úplně automatické.
Na premiérách po boku rodičů Nela nechybí
I když nepatří mezi ty, kdo by vyloženě vyhledávali pozornost, na rodinných premiérách se objevuje. Třeba při premiéře komedie Ostrov dorazila po boku obou rodičů a snímky z akce přinesl například web
eXtra.cz. Rychle se šířily, a to především proto, že si média všimla velké podoby s maminkou. Foto: Nextfoto, Ondřej Brousek na přemiéře filmu High School Heist
Nela tam ale nepůsobila jako někdo navíc. Spíš jako člověk, který přesně ví, odkud pochází, a současně nechce zůstat jen u rodinného jména. To není úplně obvyklá kombinace.
Gondíková o dceři: Hrdost bez přehánění
Adéla Gondíková mluví o Nele s jasnou hrdostí, ale nepřehání to. Herečka otevřeně popisuje dceřinu povahu i to, jak ji vnímá. Nela je podle ní jiná než ona sama – klidnější, víc uzavřená do sebe. Jenže právě tím je zajímavá. Showbyznys je plný lidí, kteří mluví nahlas. Introvertní citlivost je vzácnější.
Gondíková navíc nikdy netlačila na to, aby dcera šla stejnou cestou jako ona. Herectví nenabízela jako jedinou možnost. A výsledek je vidět: Nela si hledá vlastní obor i vlastní identitu. To bývá možná ten nejpraktičtější rodičovský úspěch. Nechat dítě, aby vědělo, kdo je, a nesnažilo se někoho napodobit.
Nela Brousková je pořád na začátku. Dvacet let, změněné plány, nový směr k umění a designu, to samo o sobě není málo. Herecká krev v rodině ale nikam nezmizela. A není vyloučené, že ji jednou přitáhne jeviště nebo kamera. Jedno je však jisté, Nela se nenechává definovat příjmením. Ani Gondíková, ani Brousek, chce být prostě svá.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Jablko nepadlo daleko od stromu: Dcera Adély Gondíkové a Ondřeje Brouska zdědila talent i krásu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.