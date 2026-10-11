David Gránský slavil s manželkou, večer ho odvezli na urgent. Léčba vážného zranění nohy se zkomplikovala

Konec září a první říjnové dny roku 2026 se pro jednoho z nejobsazovanějších českých muzikálových interpretů proměnily v sérii nemocničních epizod, jakou si ještě před pár týdny nedokázal představit. Nejdřív těžký pád na jevišti Hudebního divadla Karlín, sanitka, operace v Nemocnici Na Františku. Pak krátký návrat domů, polohovací postel v obýváku a naděje, že nejhorší je za ním. Jenže v noci z 5. na 6. října se příběh znovu přesunul mezi nemocniční zdi, tentokrát do Fakultní nemocnice v Motole.
Papírový sníh, který změnil sezónu
Všechno začalo při představení muzikálu Ledové království, kde Gránský ztvárňuje prince Hanse. Během choreograficky nacvičeného pádu na scéně uklouzl po papírcích simulujících sníh a při vstávání si přisedl nohu. Výsledek: zlomenina holenní i lýtkové kosti, tedy obou kostí bérce najednou. Sanitka ho odvezla přímo z jeviště do Nemocnice Na Františku, kde podstoupil akutní operaci.
Z instagramového videa, které natočil krátce po zákroku, bylo patrné, že si rozsah zranění uvědomuje. Sám popsal deformaci končetiny a zmínil, že ho čeká dlouhá rekonvalescence. Jeho manželka Nikola mezitím zařídila pronájem speciální polohovací postele a na sociálních sítích prozradila, že úraz zrušil i plánovaný rodinný odlet na dovolenou. Šest měsíců mimo hru, tak odhadla délku nucené pauzy. David jí oponoval, že to zvládnou dřív.
Oslava narozenin, pak noční přesun do Motola
1. října opustil Gránský nemocnici Na Františku a vrátil se do domácí péče. Následující dny sdílel na sociálních sítích záběry hojící se nohy a působil, jako by se rekonvalescence rozběhla podle plánu. V pondělí 5. října ještě s Nikolou oslavil její narozeniny.
O několik hodin později, kolem třetí ráno, už ležel na urgentním příjmu FN Motol. Z nemocničního lůžka zveřejnil fotografii se systémovou hláškou pro pacienty na stropním panelu. Přesný důvod noční návštěvy ovšem fanouškům nesdělil. Fakt, že se ocitl v jiném zdravotnickém zařízení než při původní operaci a že šlo o neplánovanou noční návštěvu, vylučuje běžnou pooperační kontrolu. Domácí hojení zkrátka neprobíhalo hladce.
Půl roku mimo jeviště? Co říká medicína
Dvojitá zlomenina bérce patří mezi ortopedicky náročná poranění. Podle Americké akademie ortopedických chirurgů (AAOS) se zlomeniny holenní kosti hojí zpravidla čtyři až šest měsíců, přičemž současné poranění lýtkové kosti celý proces komplikuje. Nikolin odhad půlroční pauzy tedy odpovídá odbornému konsenzu, a to ještě nepočítá s případnými komplikacemi, které noční urgent v Motole naznačuje.
Gránský po propuštění z první nemocnice odmítl finanční pomoc, mimo jiné nabídku od Michala Davida, s tím, že to jako rodina zvládnou. Odhodlání je sympatické, jenže realita zlomených kostí se řídí biologií, ne vůlí.
Co bude s Hansem a diváky v Karlíně
Muzikál Ledové království v Hudebním divadle Karlín pokračuje bez přerušení. Roli Hanse alternuje Kryštof Krhovják, k dispozici je navíc understudy Jan Franc. Představení kvůli Gránského absenci rušena nejsou.
Diváci, kteří si zakoupili vstupenky právě kvůli Gránskému, ovšem nemají nárok na vrácení vstupného ani výměnu lístků. Obchodní podmínky HDK výslovně stanoví, že změna obsazení, včetně zástupu alternací, důvod k refundaci nezakládá. Vrácení peněz připadá v úvahu jedině při kompletním zrušení představení.
Kdy se Gránský vrátí na jeviště
Veřejně potvrzený termín návratu neexistuje. Rodinný odhad hovoří o zhruba šesti měsících, sám herec doufá v kratší dobu. Pokud by se rekonvalescence držela spodní hranice ortopedického rozmezí, mohl by se teoreticky vrátit ještě během sezóny 2026/2027, ovšem za předpokladu, že se hojení po motolské epizodě stabilizuje a žádná další komplikace nepřijde.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová