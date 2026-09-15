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David Copperfield slaví 70. Po 25 letech musel kvůli kauze skončit v Las Vegas, děti má s Češkou z Tachova

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David Copperfield slaví sedmdesátiny. Po pětadvaceti letech náhle opustil pódia v Las Vegas ve stínu vyšetřování. Osobní život přitom spojil i s Češkou.
David Copperfield

David Copperfield

Zdroj: FOTO:David Copperfield (owner), Homer Liwag (photographer)., CC0, via Wikimedia Commons
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