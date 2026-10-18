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Dávejte si pozor na falešné hotelové rezervace: Podvodníci na WhatsAppu mají vaše reálná data

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Podvodníci letos na WhatsAppu rozesílají zprávy o hotelových rezervacích, které obsahují vaše jméno, termín pobytu i název ubytování. A žádají platbu.
WhatsApp aplikace

WhatsApp aplikace

Zdroj: Public Domain
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 17:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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