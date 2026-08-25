Datové schránky mění adresu, přijde vám nový odkaz. Neklikejte bezmyšlenkovitě, podvodníci na to čekají

Stát opravdu přesouvá klientský portál datových schránek ze staré adresy mojedatovaschranka.cz na novou doménu datovka.gov.cz. Součástí změny je i nová adresa systémových notifikací: místo notifikace@mojedatovaschranka.cz budou e-maily chodit z notifikace@datovka.gov.cz. Uživatelé jsou o přechodu informováni a podobné zprávy s novými údaji lze očekávat. Jenže přesně na tuto situaci čekají podvodníci. Digitální a informační agentura (DIA) eviduje phishingové weby, které datové schránky napodobují, s překlepovými doménami jako mojedavokka.com, mojadotovka.com nebo mojledavoka.com. Stačí kliknout na špatný odkaz a zadat přihlašovací údaje a útočník může získat přístup k vaší schránce. Pokud prostřednictvím falešné stránky zároveň získá údaje k bankovní identitě nebo vás přiměje potvrdit podvodné přihlášení, může ohrozit i váš bankovní účet.
Kdy přesně ke změně dochází a koho se týká
Nová adresa datovka.gov.cz je dostupná od přelomu 25. a 26. června 2026. Původní doména
mojedatovaschranka.cz zůstává přechodně funkční, ale jen do 27. srpna 2026; ten den mezi 20:00 a 21:00 proběhne finální přesměrování. Kdo bude v tu chvíli přihlášený přes starou adresu, bude odhlášen a musí se znovu přihlásit už na nové doméně.
Změna se týká všech uživatelů bez výjimky. DIA uvádí přes 5 milionů zřízených datových schránek, z toho 1,4 milionu patří nepodnikajícím fyzickým osobám. Nejde tedy jen o firmy a úřady. Navíc oficiální upozornění výslovně varuje, že podvodné SMS mohou přijít i lidem, kteří datovou schránku nemají nebo nemají aktivované notifikace.
Důvod změny je systémový. Vláda v srpnu 2023 schválila harmonogram přechodu státních webů na jednotnou doménu gov.cz. Cílem je vyšší přehlednost, lepší ochrana informačních systémů a omezení prostoru pro podvody. Paradoxně ale právě tento přechod dává útočníkům mimořádně uvěřitelnou záminku.
Jak podvod vypadá a podle čeho ho poznáte
Mechanismus je jednoduchý. Útočníci rozesílají e-maily nebo SMS, které vypadají jako oficiální zpráva od datových schránek. Tvrdí, že váš účet je zablokovaný, že musíte ověřit totožnost, nebo vás rovnou vyzývají k přihlášení přes bankovní identitu. Odkaz v takové zprávě ale nevede na datovka.gov.cz, nýbrž na podvodnou stránku s překlepovou doménou nebo jinou koncovkou.
Varovné znaky, které prozradí podvod:
- Překlep v adrese – mojadotovka, mojedavokka, mojledavoka místo datovka.gov.cz
- Jiná koncovka než .cz – typicky .com, .net nebo .info
- Časový nátlak – „účet bude zablokován do 24 hodin“, „okamžitě ověřte identitu“
- Požadavek na bankovní identitu – falešný státní portál přesměruje na padělanou bankovní přihlašovací stránku
- Odkaz v SMS – oficiální notifikační SMS od datových schránek nikdy neobsahují odkazy
Skutečnou adresu stránky vždy kontrolujte v adresním řádku prohlížeče, ne podle vzhledu webu. Podvodné stránky bývají vizuálně k nerozeznání od originálu.
Co dělat, když jste už klikli
Policie ČR rozlišuje tři situace a každá vyžaduje jiný postup:
- Jen jste klikli, nic jste nezadali. Zavřete stránku. Škoda ještě nemusela vzniknout, ale zkontrolujte zařízení antivirem a buďte dál obezřetní.
- Zadali jste přihlašovací údaje do datové schránky. Okamžitě se přihlaste na oficiálním datovka.gov.cz a změňte heslo. Další možností je přes Identitu občana vygenerovat nové přístupové údaje, případně si je nechat vydat na Czech POINTu.
- Zadali jste bankovní údaje nebo potvrdili přihlášení přes BankID. Kontaktujte banku bez otálení. Nepotvrzujte žádné další požadavky na přihlášení ani platby, změňte bankovní heslo a věc oznamte Policii ČR.
Kritický rozdíl je právě mezi pouhým kliknutím a zadáním údajů. Samotné otevření podvodné stránky nemusí automaticky způsobit škodu. Jakmile ale oběť vyplní přihlašovací formulář nebo potvrdí autorizaci, útočník může získat přístup k účtu.
Nejbezpečnější odkaz je ten, který si napíšete sami
Podle nás je v celé situaci jedno pravidlo nadřazené všem ostatním: na novou adresu datových schránek nechoďte přes žádný odkaz z e-mailu ani SMS. Otevřete prohlížeč a ručně napište datovka.gov.cz. Tím eliminujete riziko překlepové domény, falešného přesměrování i vizuálně dokonalé napodobeniny.
Praktický tip navíc: pokud máte heslo do datové schránky uložené v prohlížeči, při první návštěvě nové domény ho prohlížeč automaticky nemusí vyplnit, protože jde o jinou adresu. Ověřte si předem, že své přihlašovací údaje znáte nebo máte alternativní způsob přihlášení. A pozor ještě na jednu změnu: od 1. srpna 2026 se přes datovou schránku už nelze přihlásit do Portálu občana, nově jen přes Identitu občana. Jakákoli výzva, která mimo oficiální prostředí míchá datovou schránku s přihlášením do jiných státních služeb, si zaslouží dvojnásobnou opatrnost.
Změna adresy datových schránek je legitimní a nevyhnutelná. Jediné, co si útočníci nemohou vzít, je vaše rozhodnutí zadat datovka.gov.cz do prohlížeče vlastní rukou.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský