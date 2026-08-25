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Datové schránky mění adresu, přijde vám nový odkaz. Neklikejte bezmyšlenkovitě, podvodníci na to čekají

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Datové schránky fungují na nové adrese datovka.gov.cz. Mění se i odesílatel systémových e-mailů, a toho využívají podvodníci s falešnými odkazy.
Stránka s datovou schránkou, datovka

Stránka s datovou schránkou, datovka

Zdroj: Mojedatovaschranka
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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