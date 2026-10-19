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Dárek k osmnáctinám? Skolka nastoupil v základu Jihostroje a patří k historicky nejmladším

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Lepší dárek k 18. narozeninám si snad ani nemohl přát. Tomáš Skolka nastoupil pouhý den po dosažení plnoletosti poprvé v základní sestavě Jihostroje a pomohl k vítězství 3:0 nad Brnem. Stal se historicky čtvrtým nejmladším hráčem, který nastoupil v základní sestavě Jihostroje.
Dárek k osmnáctinám? Skolka nastoupil v základu Jihostroje a patří k historicky nejmladším

Dárek k osmnáctinám? Skolka nastoupil v základu Jihostroje a patří k historicky nejmladším

Zdroj: VK Jihostroj
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 18:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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