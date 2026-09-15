Dara Rolins ukázala snubák od Nedvěda a vysvětlila, proč není paní Nedvědovou. Jedna prý už stačí

Silvestrovská noc 2024 v italském Livignu. Ohňostroj, sníh a pár minut po půlnoci pokleknutí, které Dara Rolins podle vlastních slov nečekala. O dva dny později, 2. ledna 2025, se na jejím Instagramu objevila fotka ze zasněžených hor, a na levém prsteníčku výrazný briliantový prsten, který komentáře okamžitě rozklíčovaly jako zásnubní. Zpěvačka spekulace brzy potvrdila jediným slovem: „Jsem zasnoubená.“ Jenže mnohem víc než samotný prsten rozvířilo veřejnost to, co řekla o příjmení.
Prsten z Livigna a první potvrzení
Zásnuby přišly v noci z 31. prosince 2024 na 1. ledna 2025 v alpském středisku Livigno. Dara instagramovou fotku zveřejnila 2. ledna, ale bez jediného slova o žádosti o ruku. Stačil záběr na ruku. Fanoušci i média si prsten všimli okamžitě, pod příspěvkem se mísily gratulace se zvědavými dotazy. O týden později, 9. ledna, zpěvačka v rozhovoru pro TV Markíza zásnuby potvrdila a popsala okolnosti: Nedvěd poklekl krátce po novoročním odpočtu, ona to nečekala. Přesný model ani hodnotu prstenu nikdy nezveřejnila. Veřejně je známo jen to, že jde o výrazný diamantový kus na levé ruce.
„Paní Nedvědová už jedna je“
Klíčový výrok padl v rozhovoru pro Blesk, zveřejněném 27. ledna 2025. Dara v něm vysvětlila, proč si po případné svatbě nenechá zapsat příjmení Nedvědová. Formulace byla stručná: „Paní Nedvědová už jedna je a já zůstanu Darou.“
Ta „jedna“ je Ivana Nedvědová, Pavlova první manželka, s níž má dvě děti a jejíž příjmení je ve veřejném prostoru zapsané desítky let. Dara ji ve výroku nejmenovala, ale kontext byl čitelný. Podle nás nejde o hořkou narážku, spíš o nadhledový bonmot ženy, která si po třiceti letech na scéně uvědomuje, že její jméno je značka. Rolins je zavedený brand, Nedvědová by byl restart identity, který nedává smysl ani komerčně, ani osobně.
Pavel Nedvěd se k otázce příjmení veřejně dohledatelně nevyjádřil. Ani v posvatebních rozhovorech tohle téma nekomentoval.
Od zásnub ke svatbě: co se dělo mezi tím
Chronologie vztahu ukazuje, jak se rétorika postupně posouvala:
- Leden 2025 — zásnuby potvrzeny, ale svatba prezentovaná jako „něco, co přijde spontánně“. Dara opakovaně říkala, že obřad není „alfa a omega“ jejich štěstí.
- Leden 2026 — v rozhovoru pro TN.cz stále bez pevného plánu, ale tón už naznačoval, že se svatba blíží.
- Červen 2026 — Dara poprvé přiznala, že datum existuje, jen ho nechce zveřejnit.
- 2. září 2026 — obřad u italského jezera Lago Maggiore. Ze snoubenců se stali manželé.
Důležitý detail, který média často směšují: prsten viditelný na instagramové fotce z ledna 2025 byl zásnubní. Snubní prsteny se veřejně ukázaly až po obřadu v září 2026. Jsou to dva různé momenty, dva různé šperky.
Reakce veřejnosti a kolegů
Po svatbě přišla vlna gratulací od českých i slovenských osobností. Veřejně blahopřály mimo jiné Lucie Bílá, Ewa Farna, Monika Absolonová, Jitka Schneiderová nebo Jan Bendig. Tón byl jednoznačně oslavný, žádné kontroverze, žádné rýpání do minulosti. Fanoušci na sociálních sítích reagovali podobně. Pár, který je veřejně sledovaný od roku 2021, si za tu dobu vybudoval obraz stabilního vztahu, a svatba u Lago Maggiore ten obraz potvrdila.
Jméno jako identita
Rozhodnutí nepřijmout manželovo příjmení není v showbyznysu výjimečné, ale málokdo ho formuluje tak přímočaře jako Dara. Žádné „uvidíme“, žádné „ještě se rozhodneme“. Rovnou oznámení, že zůstane sama sebou, i na papíře. V době, kdy se o příjmení po svatbě vedou společenské debaty, je to postoj, který si zaslouží víc než bulvární šťouchnutí.
Dara Rolins je dnes manželkou Pavla Nedvěda. Paní Nedvědovou ale nehledejte.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta