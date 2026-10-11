Dánsko obrací zbrojní nákupy k Paříži. Ve hře je fregata FDI s 32 střelami, která by Rusům zkomplikovala Balt

V dubnu 2025 podepsalo dánské ministerstvo obrany smlouvu na francouzské střely Mistral. V září téhož roku oznámilo, že pozemní protivzdušnou obranu postaví na francouzském systému SAMP/T. Oba kroky se týkají konkrétních zbraní a konkrétního výrobce. Na stejnou linii navazuje úvaha o fregatách FDI od francouzské skupiny Naval Group. Dánsku by pomohly bránit vzdušný prostor v Baltském moři, v severním Atlantiku i v arktických vodách proti ruským letadlům, střelám s plochou dráhou letu a dronům.
Referendum, válka a Grónsko: tři důvody, proč Kodaň kupuje francouzsky
Odchod z NATO ani rozchod se Spojenými státy se nekoná. V srpnu 2025 Dánsko spolu se Švédskem a Norskem platilo přes NATO dodávky amerických zbraní pro Ukrajinu. Změnilo se něco jiného: americký systém už v dánských tendrech nemá přednost předem.
Cestu otevřelo referendum z 1. června 2022, ve kterém Dánové zrušili svou výjimku z obranné politiky EU. Obranná dohoda na roky 2024 až 2033 pak mluví o „plném zapojení“ země do evropské obranné spolupráce. Ruská válka proti Ukrajině, která trvá přes čtyři roky, tenhle směr urychlila.
Třetím impulzem byl tlak Donalda Trumpa kvůli Grónsku, nejdřív v lednu 2025 a znovu v lednu 2026. Francie na něj odpověděla obhajobou „nedotknutelnosti hranic EU“. Emmanuel Macron nazval grónskou situaci „strategickým budíčkem“ pro celou Evropu a propojil ji s potřebou posílit obranu Arktidy.
Po misi v Rudém moři hledá Dánsko nástupce svých nejlepších lodí
Páteří dánského námořnictva jsou dnes tři fregaty třídy Iver Huitfeldt s výtlakem 6 645 tun, které patří k nejschopnějším lodím v severní Evropě. Odtajněná zpráva z jejich nasazení v Rudém moři v březnu 2024 ale popsala potíže s radarem, s řízenými střelami ESSM i s municí ráže 76 mm. Dánsko lodě dál dozbrojuje novějšími střelami ESSM Block 2 a norskými protilodními střelami NSM, které nahradí stárnoucí Harpoony. Debata o nástupci se přesto rozběhla.
Fregata FDI má výtlak 4 500 tun, je tedy téměř o třetinu lehčí než dnešní dánské lodě. Na moři vydrží 45 dní a pluje rychlostí 27 uzlů. Jádrem lodi je radar Sea Fire se čtyřmi pevnými panely, které pokrývají celé okolí v 360 stupních.
Hlavní výzbroj tvoří 32 svislých odpalovacích buněk Sylver pro střely Aster. Menší Aster 15 dolétne přibližně 30 km a slouží proti letadlům a střelám na kratší vzdálenost. Aster 30 má dosah zhruba 100 km a letí rychlostí až Mach 4,5, tedy přibližně 5 500 km/h. Kromě letadel a střel s plochou dráhou letu ničí ve verzi B1NT i balistické cíle. Loď dál nese osm protilodních střel Exocet, systém RAM pro obranu nablízko, torpéda MU90 proti ponorkám, vrtulník do 10 tun a bezpilotní prostředek.
Co dělá z lodi s 32 odpalovacími buňkami problém pro ruské letectvo
Počtem střel FDI nevyniká. Americký torpédoborec Arleigh Burke i japonská loď třídy Maja mají po 96 odpalovacích buňkách, čínský typ 055 jich nese 112. Francouzská fregata tak má třetinu buněk amerického torpédoborce. Váhu jí dává spojení moderních senzorů, digitální architektury a oblastní protivzdušné obrany v kompaktním trupu, který je postavený podle standardů NATO.
Dánský námořní plán z dubna 2025 výslovně uvádí Rusko jako důvod, proč je potřeba nakupovat urychleně. V Baltu by fregata se střelami Aster 30 ztěžovala ruským letadlům přístup do prostoru, protože zasáhne i cíle, které systémy s kratším dosahem nestihnou zachytit. S 32 buňkami na palubě dává dánská úvaha vojenský smysl hlavně tehdy, když lodí bude víc a budou krýt prostor společně s pozemním SAMP/T.
Proč Česko dánskou cestu nemůže jednoduše zkopírovat
Dánský krok dodává váhu evropským a neamerickým nákupům uvnitř NATO. Česká armáda ale protivzdušnou obranu postavila na jiných základech: má izraelský SPYDER, švédský RBS-70 NG, radary MADR a objednané stíhačky F-35.
Francouzská spolupráce by u nás připadala v úvaze ve vyšší vrstvě obrany, například při ochraně proti balistickým střelám.
Kdy by Dánsko mohlo dostat první fregatu FDI a kdo jí konkuruje
V dánské debatě se objevují i jihokorejské lodě od HD Hyundai Heavy Industries. Menší HDF-4000 má výtlak 4 000 tun a rychlost 30 uzlů, těžší HDF-6000 spadá do kategorie kolem šesti tisíc tun. U korejských návrhů ale otevřené zdroje neuvádějí počet odpalovacích buněk, typ senzorů ani výbavu proti ponorkám. Férové srovnání s francouzskou lodí, jejíž parametry jsou podrobně zveřejněné, proto zatím nejde udělat.
Francouzský projekt má výhodu v tom, že už se staví. První fregata FDI pro francouzské námořnictvo, Amiral Ronarc'h, vyplula na námořní zkoušky v říjnu 2024 a námořnictvo ji převzalo v říjnu 2025. Řecko si objednalo čtyři kusy a Naval Group uvádí, že zvládne postavit až dvě lodě ročně.
Podle zahraničních zpráv chce Kodaň smlouvu na fregaty podepsat do konce roku 2026. Kdyby zvolila FDI, první loď by při současném tempu výroby dorazila zhruba v letech 2029 až 2031, podle zvolené konfigurace a podle toho, zda by se část výroby přesunula do Dánska.