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Daňové přiznání už nebude povinné pro tisíce lidí. Nový limit má ale jeden zásadní háček

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Dennívýzva
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Sněmovna při projednávání EET schválila zvýšení limitů pro podání daňového přiznání. Mnoha lidem odpadne papírování, pojistné se ale rušit nebude.
Daňové přiznání už nebude povinné pro tisíce lidí.

Daňové přiznání už nebude povinné pro tisíce lidí.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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