Danny Boyle a vzestup bulváru. V řízném traileru na drama Ink se vizuální styl utrhl ze řetězuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Danny Boyle a vzestup bulváru. V řízném traileru na drama Ink se vizuální styl utrhl ze řetězu
Patříte mezi fanoušky klasických děl od Akiry Kurosawy jako Sedm samurajů či Yojimbo či jiných samurajských...
Zack Snyder v posledních letech nemá štěstí. Jeho filmy cupuje kritika a zároveň je nesledují diváci, což...
Máme tu první zářijovou várku premiér, mezi nimiž (už tradičně) figuruje také několik mimořádných. Jednak...
Už za 14 dní se fanouškům opět otevřou brány Křivoklátu, kde se s promluvami hradního pána Vojty Kotka...
Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...Všechny články tohoto autora →