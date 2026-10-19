Daniel Davis ze seriálu Chůva k pohledání oslaví 81 let. Z uhlazeného sluhy Nilese je dnes bělovlasý senior

Americký herec Daniel Davis se celosvětově proslavil jako sarkastický sluha Niles v sitcomu Chůva k pohledání. Představitel uhlazeného Brita letos v listopadu oslaví jedenaosmdesáté narozeniny. Na aktuálních fotografiích má bílé vlasy a místo obleků už obléká ležérní módu.
Konkurz po boku slavné hvězdy
Daniel Davis získal svou nejznámější roli sluhy Nilese v roce 1993. Na konkurz tehdy dorazil ve stejnou dobu jako herec Roddy McDowall. „Říkal jsem si, co tu vůbec dělám, nemám sebemenší šanci. O tři hodiny později mi volali, že jsem tu práci dostal,“ popsal před lety.
V seriálu Chůva k pohledání, který aktuálně vysílá stanice Nova FUN, vytvořil postavu jízlivého sluhy. Diváci si často mysleli, že jeho britský přízvuk je skutečný, ačkoli se narodil v americkém Arkansasu. K památným momentům seriálu patří jeho parodie na tanec Toma Cruise ve spodním prádle z filmu Riskantní podnik. Sitcom se dočkal šesti řad a vysílal se do roku 1999. Niles si v závěrečném díle vzal svou dlouholetou rivalku C. C. Babcock.
Nové díly už diváci s největší pravděpodobností ale neuvidí. Herečka Fran Drescher, představitelka hlavní role, letos v únoru vystoupila v podcastu herce Teda Dansona. V rozhovoru uvedla, že další podobný seriál točit neplánuje. Každodenní dojíždění do ateliérů by pro ni podle jejích slov bylo vyčerpávající. S herci ze seriálu se ale dodnes potkává.
Divadlo a vášeň pro klasiku
Rodiče Daniela Davise provozovali kino v arkansaském Little Rocku. On sám se poprvé před kamerou mihl už v jedenácti letech v lokálním pořadu. Vystudoval umění a dlouhé roky působil v divadlech. Šest let hrál a vyučoval herectví v American Conservatory Theater v San Francisku.
Jeho hlavní doménou se stala klasická dramata. Na Broadwayi debutoval v roce 1980 jako Antonio Salieri ve hře Amadeus. „K Shakespearovi mě to táhlo ještě předtím, než se do mě pustili učitelé dramatu. Byl jsem ještě kluk, když jsem viděl Sen noci svatojánské,“ uvedl herec. Za roli ve hře Wrong Mountain získal v roce 2000 nominaci na divadelní cenu Tony a o tři roky později obdržel cenu Obie za cyklus představení Talking Heads.
Dvakrát na lodi jménem Enterprise
Před úspěchem v Chůvě k pohledání hrál Davis v letech 1980 a 1981 v denním seriálu Texas a mihnul se také v seriálu A-Team. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let si připsal zajímavost spojenou s plavidly jménem Enterprise. V roce 1988 totiž ztvárnil holografického profesora Moriartyho na palubě vesmírné lodi USS Enterprise v seriálu Star Trek: Nová generace. O dva roky později hrál kapitána letadlové lodi stejného jména ve filmu Hon na ponorku.
Po roce 1999 se Davis na televizních obrazovkách objevoval spíše v epizodních rolích. Zahrál si v seriálech Frasier, Ošklivka Betty nebo Dobrý boj. V roce 2006 dostal menší part ve snímku Dokonalý trik od režiséra Christophera Nolana. Fanouškům Star Treku se naposledy připomněl v roce 2023, kdy si v epizodě seriálu Star Trek: Picard zopakoval roli profesora Moriartyho.
Nenápadný starší pán
Jako seriálový sluha nosil Daniel Davis výhradně černé obleky s kravatou a pečlivě upravené tmavé vlasy. Na novějších snímcích působí mnohem uvolněněji. Běžně obléká ležérní vrstvené oblečení, například tmavou mikinu s kapucí pod šedým sakem.
S bílými vlasy a bez upjatého držení těla připomíná na novějších fotografiích spíše nenápadného seniora. Své profesi se ale věnuje dál. Kromě občasných seriálových rolí namluvil audioknihu ze světa Star Wars a na divadelních prknech ztvárnil například krále Leara nebo Prospera ve hře Bouře.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, ew, comicbasics).