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Daniel Davis ze seriálu Chůva k pohledání oslaví 81 let. Z uhlazeného sluhy Nilese je dnes bělovlasý senior

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Americký herec Daniel Davis oslaví jedenaosmdesáté narozeniny. Představitel sluhy Nilese ze sitcomu Chůva k pohledání obléká v civilu běžné mikiny.
Daniel Davis v seriálu Chůva k pohledání

Daniel Davis v seriálu Chůva k pohledání

Zdroj: FOTO:Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:03

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