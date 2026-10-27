Dana Morávková před objektivem překvapila. V černé kožence omládla o dvacet let, v kožíšku vypadá jako filmová hvězda

Dana Morávková před objektivem překvapila. V černé kožence omládla o dvacet let, v kožíšku vypadá jako filmová hvězdaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
herečka Dana MorávkováZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 27.10.2026 09:12
Kurz 2,2:1 u bookmakerů, 30 bodů v prvním večeru, 31 ve druhém. Čísla mluví jasně, Vojtěch Dyk ale mluví o...
Herečka věnuje do benefiční aukce intimní fotografii, kterou nafotil Hynek Čermák. Výtěžek pomůže Viktorce...
Oto Ševčík, herec s noblesním vystupováním a germánským profilem, prožil osud, na kterém se dvacáté století...
Herečka v lednu 2025 poprvé veřejně řekla, že její tělo nebylo schopno otěhotnět. Umělé oplodnění ani...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Zuřivá přestřelka kvůli poplatkům za ČT: Taťána Malá se pustila do Fialovy vlády, schytala to i s dětmi a sousedy!
- Snil o srubu, ženě a psovi. Bouřlivák Zvěřina z VyVolených po rozvodu potkal lásku v taxíku a začal pracovat u filmu
- Školní chaos, ostré hlášky a salvy smíchu! Jaromír Nosek jako ředitel na pokraji zhroucení
- Válka ve StarDance: Diváci se bouří proti Chlopčíkovi, Sandeva schytala tvrdou kritiku