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Daň na osobu v Chorvatsku stoupla z 100 na 200 eur. Kempy patří k nejdražším v Evropě a turisté letos poprvé masově odcházejí

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Margarita Šepićová provozuje ubytovací agenturu přímo v centru Opatije. Když v červnu 2026 vstoupila před kamery chorvatské televize RTL Danas, ukázala na prázdné terasy a tiché uličky kvarnerského letoviska: „Podívejte se sami, všechno je prázdné, dokonce i hotely.“
Daň na osobu v Chorvatsku stoupla z 100 na 200 eur. Kempy patří k nejdražším v Evropě a turisté letos poprvé masově odcházejí

Daň na osobu v Chorvatsku stoupla z 100 na 200 eur. Kempy patří k nejdražším v Evropě a turisté letos poprvé masově odcházejí

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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