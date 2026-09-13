Dámy, recept na tento čokoládový krém si musíte uložit – stačí na něj jen 4 suroviny a chuťově nemá konkurenci

Piškotový dort s krémem z hořké čokolády patří k dezertům, které nepotřebují složité zdobení, aby zaujaly. Jeho chuť stojí především na kvalitním kakau, výrazné čokoládě a máslovém krému. Kakaový korpus má díky tomu hlubší chuť, zatímco krém ji zjemňuje a vytváří s ním příjemně vyvážený celek.
U kakaa se vyplatí sáhnout po kvalitním neslazeném výrobku s výraznou vůní a tmavší barvou. Právě kakao tvoří podstatnou část charakteru korpusu, takže jeho aroma se v hotovém dortu neztratí. Podobně důležitá je čokoláda do krému. Hořká čokoláda s vyšším podílem kakaa dodá dortu výraznější charakter, zatímco jemnější druh vytvoří sladší a méně intenzivní výsledek.
U másla je důležitá především jeho kvalita a plná chuť, protože v krému ho není málo a jeho chuť se výrazně projeví. Spolu s hořkou čokoládou vytváří krém, který je sametový a výrazný, ale zároveň zjemňuje kakaový korpus. Pokud máte rádi méně sladké dezerty, sáhněte po kvalitní čokoládě.
Piškotový dort s krémem můžete nechat vyniknout samotný, případně ho doplnit něčím svěžím. Dobře se k němu hodí například višně, maliny nebo rybíz, jejichž lehká kyselost příjemně kontrastuje s výraznou čokoládou. Pokud dáváte přednost klasice, vystačíte si s tenkou vrstvou krému na povrchu a několika hoblinkami čokolády. Po několika hodinách v chladu má dort příjemně pevnou konzistenci a jeho jednotlivé chutě se ještě lépe propojí.
Troubu předehřejte na 170 °C. Vejce rozdělte na bílky a žloutky a bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevného sněhu. Postupně přisypávejte cukr a vanilkový cukr a šlehejte, dokud nebude směs hustá, hladká a lesklá.
Do sněhu postupně zašlehejte žloutky. V samostatné míse prosejte hladkou mouku s kakaem a práškem do pečiva. Suchou směs pak po částech jemně vmíchejte do vaječné hmoty, aby zůstala co nejvíce nadýchaná.
Dortovou formu o průměru 24 cm vyložte na dně pečicím papírem a připravené těsto do ní rovnoměrně rozetřete. Vložte ji do trouby a pečte přibližně 35 minut. Upečený korpus zkontrolujte špejlí, která by po vytažení měla zůstat suchá.
Upečený korpus nechte úplně vychladnout. Potom ho opatrně vyjměte z formy a vodorovně rozkrojte na dvě stejně vysoké části. Při krájení použijte dlouhý ostrý nůž, aby jednotlivé vrstvy zůstaly co nejrovnější.
Připravte čokoládový krém. Mléko zahřejte těsně pod bod varu, odstavte a přidejte nalámanou hořkou čokoládu. Míchejte, dokud se čokoláda úplně nerozpustí, a potom nechte směs zchladnout na pokojovou teplotu
Změklé máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem do světlého a nadýchaného krému. Za stálého šlehání postupně přidávejte vychladlou čokoládovou směs. Pokračujte, dokud nevznikne hladký a sametový krém, který drží tvar.
Spodní část korpusu položte na podnos nebo zpět do čisté formy. Potřete ji přibližně polovinou čokoládového krému a rovnoměrně uhlaďte. Přiklopte druhou částí korpusu a zbývající krém rozetřete na povrch dortu.
Dort dejte nejméně na 3 hodiny do lednice, ideálně přes noc. Krém během chlazení zpevní a korpus zvláční, takže se dort bude lépe krájet. Před podáváním ho nakrájejte ostrým nožem na jednotlivé porce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová