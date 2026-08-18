Další zdravotní problémy u krále: Skončil opět v nemocnici pod dohledem lékařů

Norský král Harald V. byl v pondělí 17. srpna po lékařském vyšetření přijat do Rikshospitaletu v Oslu. V posledních týdnech podstupoval léčbu hemolytické anémie kortizonem. Právě během ní se u něj podle informací královského dvora začala v těle nadměrně hromadit tekutina. Stav už vyžadoval nemocniční péči a panovník proto musel přerušit svůj pracovní program. Další podrobnosti o jeho aktuálním zdravotním stavu zatím zveřejněny nebyly.
Komplikace přišly během léčby anémie
Hemolytická anémie je stav, při kterém dochází k rychlejšímu rozpadu červených krvinek, než je organismus dokáže nahrazovat. Pokud tělo jejich úbytek nezvládne kompenzovat, vzniká chudokrevnost. U krále byla v posledních týdnech zvolena léčba kortizonem. Podle vyjádření královského dvora právě tato léčba v jeho případě vedla k zadržování tekutin, které nyní musí řešit lékaři v nemocnici.
Harald V. bude nejméně dva týdny v pracovní neschopnosti. Jeho ústavní povinnosti mezitím přebírá syn, korunní princ Haakon, který se stal po dobu otcovy nepřítomnosti regentem. Král měl na začátku září pokračovat v oficiálním programu návštěvou norských obcí Rindal a Høylandet. Královský dvůr oznámil, že další dopady hospitalizace na plánované akce upřesní podle vývoje situace.
V nemocnici skončil letos už podruhé
Pro norského panovníka nejde v posledních letech o první vážnější zdravotní komplikaci. Už letos v únoru byl hospitalizován během soukromé dovolené na Tenerife, kde lékaři řešili kožní infekci na noze a dehydrataci. Jeho osobní lékař tehdy upozorňoval, že infekce u člověka blížícího se devadesáti letům vyžaduje pečlivé sledování. Po několika dnech mohl král nemocnici opustit.
Ještě výraznější obavy vyvolala jeho cesta do Malajsie v roce 2024. Také tehdy krále postihla infekce a kvůli nízké srdeční frekvenci mu lékaři zavedli dočasný kardiostimulátor. Po převozu zpět do Norska následovala implantace trvalého přístroje. Harald následně omezil část pracovního programu, o odchodu z trůnu ale neuvažoval. Norsku vládne od ledna 1991 a už dříve dal jasně najevo, že svůj slib norskému parlamentu považuje za závazek na celý život.
Těžké období pro norskou královskou rodinu
Zdravotní problémy se letos nevyhnuly ani dalším členům rodiny. Královna Sonja byla na jaře hospitalizována kvůli srdečním obtížím a korunní princezna Mette Marit, která dlouhodobě trpí plicní fibrózou, podstoupila v červnu transplantaci plic. Nyní se proto pozornost soustředí především na další vývoj zdravotního stavu Haralda V. a na to, kdy se bude moci vrátit ke svým povinnostem. Po dobu následujících dvou týdnů zůstává výkon jeho ústavních úkolů v rukou korunního prince Haakona.
kongehuset.no, vg.no, people.com, reuters.com, aftenposten.no, topky.sk, royalcentral.co.uk