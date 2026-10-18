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Další vážné zranění ve StarDance. Po Nesvačilové má problémy i Pšenička, přetrhal si vazy

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Letošní ročník StarDance provázejí zdravotní komplikace už od samého začátku. Po herečce Petře Nesvačilové, která musela kvůli poraněné noze předčasně odstoupit, se zranil také herec a zpěvák Tomas Sean Pšenička. Během náročných příprav si poškodil vazy v malíčku na ruce. Na rozdíl od své kolegyně však v soutěži pokračuje a navzdory zranění dokázal při druhém tanečním večeru zaujmout porotu.
Další vážné zranění ve StarDance. Po Nesvačilové má problémy i Pšenička, přetrhal si vazy

Další vážné zranění ve StarDance. Po Nesvačilové má problémy i Pšenička, přetrhal si vazy

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 16:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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