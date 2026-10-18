Další vážné zranění ve StarDance. Po Nesvačilové má problémy i Pšenička, přetrhal si vazy

Další zdravotní komplikace se objevily krátce po zahájení čtrnáctého ročníku oblíbené taneční soutěže. Tomas Sean Pšenička, který tančí po boku profesionální tanečnice Natálie Otáhalové, si během příprav poranil malíček na ruce. Podle dostupných informací si v něm přetrhal vazy, což si vyžádalo zpevnění poraněného prstu. Se zraněnou rukou se objevil také před fotografy před sobotním přímým přenosem 17. října. Přestože jde o nepříjemnou komplikaci, mladý herec se rozhodl v soutěži pokračovat. Zranění ho tak zatím nepřipravilo o možnost bojovat o vítězství.
Poškozené vazy mohou být při tanci problematické zejména při držení partnerky a pohybech, při nichž dochází k zatížení prstů. Pšenička už dříve přiznal, že má poraněný prst velmi oslabený a obává se jeho dalšího poškození. Dlahu proto používá jako ochranu, aby při neopatrném pohybu nemusel léčbu podstupovat znovu. Zdravotní komplikace přicházejí v době, kdy soutěžící absolvují intenzivní tréninky a každý týden nacvičují nové choreografie. Právě pravidelné opakování jednotlivých tanečních prvků představuje značnou fyzickou zátěž i pro účastníky, kteří mají zkušenosti s pohybem. Pšenička však zatím neoznámil, že by kvůli zranění potřeboval soutěž přerušit.
Navzdory zranění zazářil na parketu
Pšenička se svou taneční partnerkou Natálií Otáhalovou nastoupil také do druhého soutěžního večera, během něhož předvedli rychlý standardní tanec quickstep. Přestože měl herec poraněný prst, jejich vystoupení patřilo k povedeným výkonům večera. Dvojice získala od poroty stejný počet bodů jako Vojtěch Dyk s Catharinou Málek. Pšenička tak dokázal držet krok s jedním z výrazných soutěžících letošního ročníku. Jejich taneční výkon ocenila také porotkyně Tatiana Drexler, která vyzdvihla přirozenost a rytmické provedení choreografie. Pro mladého herce jde o důležitý výsledek, protože se zatím dokáže prosazovat i přes zdravotní omezení.
Nesvačilová takové štěstí neměla
Podstatně závažnější následky mělo zranění herečky Petry Nesvačilové, která měla v letošní StarDance soutěžit s tanečníkem Filipem Hudlickým. Během příprav si poranila nohu natolik, že jí zdravotní stav neumožnil pokračovat v pravidelných soutěžních vystoupeních. Její odstoupení bylo oznámeno 10. října, tedy před dnem zahájení čtrnácté řady. Pro oba taneční partnery to znamenalo předčasný konec několikatýdenního úsilí, během něhož společně připravovali choreografie. Přesto dostali příležitost ukázat divákům upravené taneční vystoupení při prvním přímém přenosu. Nesvačilová se při loučení s pořadem neubránila slzám a poděkovala svému partnerovi i ostatním účastníkům.
Její definitivní konec v soutěži však nemusí znamenat poslední vystoupení na letošním parketu. Česká televize počítá s možností, že pokud se hereččin zdravotní stav dostatečně zlepší, mohla by se objevit při závěrečném desátém večeru. Nepůjde ovšem o návrat do soutěžního boje, ale o vystoupení společně s ostatními páry. K takovému návratu bude potřeba, aby jí to zdravotní stav dovolil. Zatímco Nesvačilová potřebuje na zotavení několik týdnů, Pšenička se rozhodl pokračovat i s poraněným prstem. Oba případy tak ukazují, jak rozdílné dopady mohou mít zdravotní komplikace během taneční soutěže.
Soutěž už opustil také první vyřazený pár
Sobotní druhý soutěžní večer přinesl kromě informací o dalším zranění také první vyřazování. S účastí ve StarDance se musel rozloučit bývalý profesionální tenista Radek Štěpánek, který tančil s Vandou Bartošovou Dětinskou. Oproti Petře Nesvačilové ovšem nešlo o zdravotní důvody, ale o výsledek soutěžního hlasování. Čtrnáctý ročník tak během prvních dvou týdnů přišel o dva z původně oznámených párů, přestože každý skončil z jiného důvodu. Tomas Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou naopak mezi pokračujícími soutěžícími zůstávají. Další taneční vystoupení tak budou pro herce nejen příležitostí získat přízeň diváků a poroty, ale také další zkouškou jeho poraněné ruky.
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