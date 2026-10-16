Další krok k záchraně barokního dvora zámku Zákupy: Začíná obnova západní části

„Hospodářský dvůr v Zákupech patří k výjimečným barokním památkám na našem území. Národní památkový ústav převzal hospodářský dvůr do své správy v havarijním stavu v roce 2003 a od té doby hledáme možnosti, jak jej zachránit. Velký zájem návštěvníků o konírnu, kočárovnu i prostory v 1. patře potvrzuje, že probíhající obnova se setkává s výraznou podporou nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Nově obnovované prostory budou sloužit jako zázemí zámku a do doby zřízení depozitáře také pro uložení archeologických nálezů,“ vysvětluje Iva Jelínková, zastupující ředitelka NPÚ, ÚPS na Sychrově.
Současná obnova je financována v rámci programu Ministerstva kultury ČR Péče o národní kulturní dědictví II., celková výše dotace činí 242 milionů korun včetně DPH. Obnovena bude zbývající jižní část a část západní, ve které byl v minulosti pivovar. Zhotovitelem je Gardenline s.r.o. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., obnova bude dokončena v roce 2029.
„Jedná se o I. etapu obnovy, spočívající ve stavebně-statickém zabezpečení, generální opravě střešních plášťů, podlahových a stropních konstrukcí, vnitřních omítkových vrstev, fasádních plášťů a výplní dveří a oken,“ uvádí mluvčí Národního památkového ústavu, ÚPS na Sychrově, Lucie Bidlasová. Depozitář pro archeologické nálezy
„V obnovených prostorách má vzniknout také depozitář pro odborné zpracování a dlouhodobé uložení archeologických nálezů z výzkumů, které provádějí archeologická pracoviště územních odborných pracovišť NPÚ v Čechách. Jde především o nálezy z výzkumů celé řady hradů, zámků a klášterů ve správě Národního památkového ústavu a dalších významných památkových areálů našich měst, jako je např. historické centrum Prahy. Vznik moderního archeologického zázemí v Zákupech tak představuje důležitý krok ke zkvalitnění péče o archeologické dědictví naší země,“ uvádí Jaroslav Podliska, ředitel NPÚ, ÚOP v Praze.
Barokní hospodářský dvůr v Zákupech založila Anna Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská v roce 1694. Tvoří ho komplex budov, které sloužily jako konírna, chlévy a pivovar. Stavbu navrhli význační italští architekti Giulio Broggio a Giovanni Domenico Orsi. Historicky nejcennější jižní část dvora, vybudovaná v letech 1694–1697, je svojí délkou 150 metrů nejdelší světskou barokní budovou v Česku. Ta byla obnovena a spolufinancována v rámci projektu IROP, mimořádných zdrojů Ministerstva kultury ČR a Národního památkového ústavu v roce 2024; veřejnosti byla zpřístupněna v roce 2025 a návštěvnost zámku se tak z původních 20 tisíc návštěvníků zvedla na 48 tisíc.
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V Zákupech se dnes veřejnosti poprvé otevírá obnovená konírna, která připomíná barokní katedrálu „Byť nově obnovované prostory nebudou sloužit veřejnosti, je pokračující záchrana dvora nesmírně důležitá – návštěvníkům postupně nabídneme pohled na obnovovaný zámecký komplex a areál tak bude důstojným místem nejenom k exteriérovým prohlídkám, ale také pro pořádání kulturních akcí,“ uzavírá Vladimír Tregl, kastelán zákupského zámku.