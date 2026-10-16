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Další krok k záchraně barokního dvora zámku Zákupy: Začíná obnova západní části

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Na státním zámku Zákupy začala obnova západní části barokního hospodářského dvora za 242 milionů korun. Práce potrvají do roku 2029 a zajistí stavební záchranu objektu i prostory pro nový archeologický depozitář. Pokračující obnova je dalším krokem k záchraně tohoto unikátního komplexu.
Další krok k záchraně barokního dvora zámku Zákupy: Začíná obnova západní části

Další krok k záchraně barokního dvora zámku Zákupy: Začíná obnova západní části

Zdroj: NPÚ
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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