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Další krádež v lesním baru. Policie prosí o spolupráci, poznáte muže na fotce?

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Podobně jako nedávno v Havlíčkově Brodě, i v Bystřici nad Pernštejnem musí policisté řešit krádeže v lesním baru, který sází na poctivost lidí. Pachatele na Žďársku však zachytila fotopast a policie prosí veřejnost o pomoc.
Další krádež v lesním baru. Policie prosí o spolupráci, poznáte muže na fotce?

Další krádež v lesním baru. Policie prosí o spolupráci, poznáte muže na fotce?

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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