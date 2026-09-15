Další krádež v lesním baru. Policie prosí o spolupráci, poznáte muže na fotce?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Další krádež v lesním baru. Policie prosí o spolupráci, poznáte muže na fotce?
Velký důvod k oslavám mají nyní v místní části Třebíče, v Budíkovicích. Tamní hasičky z SDH přivezly z...
Jihlavská radnice od dnešního dne upravuje pravidla parkování v modrých zónách. Změny jsou pro řidiče...
Zaměstnanci pelhřimovské nemocnice si od 1. listopadu budou zvykat na nové vedení. Ředitelem se od tohoto...
Částku 240 tisíc korun dá jihlavský magistrát na měření hluku od dálnice v místní části Pávov. Zároveň v...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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