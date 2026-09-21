Další kolaps řízení letového provozu zasáhl Evropu. Desítky letů jsou zrušeny, tisíce turistů čekají na odlet

Technická závada se objevila v pondělí ráno v centru britského řízení letového provozu NATS v Prestwicku. Podle provozovatele šlo o problém s konektivitou části systémové sítě používané pro provoz ve Skotsku. Řídicí letového provozu proto kvůli zachování bezpečnosti snížili množství letadel, která mohla vstupovat do dotčeného vzdušného prostoru. Nejvýraznější následky pocítili cestující ve Skotsku, Severním Irsku a na severu Anglie. Mezi letiště s největšími problémy patřila Manchester, Edinburgh, Belfast International a George Best Belfast City, zpoždění se ale objevila také v Glasgow a Newcastlu.
Během dopoledne počet postižených spojů rychle rostl. Zatímco kolem 8:58 britského času bylo evidováno 24 zrušených letů, pozdější data analytické společnosti Cirium ukázala výrazně vyšší čísla. Nejméně 200 letů směřujících do Velké Británie nebo z ní bylo během pondělí zrušeno. British Airways upozornily cestující na možné problémy, easyJet část spojů zrušil a dopady pocítily také další aerolinky. Letiště jižně od Manchesteru byla podle NATS obecně zasažena méně, určité komplikace však hlásily i londýnské Gatwick a London City.
Ryanair hlásí problémy u více než 25 tisíc cestujících
Výrazný dopad oznámil Ryanair. Aerolinka uvedla, že kvůli ranní poruše bylo zpožděno více než 140 jejích letů a komplikace se dotkly více než 25 tisíc cestujících. Některá zpoždění podle dopravce dosahovala až tří hodin. Ryanair současně znovu vyzval generálního ředitele NATS Martina Rolfea k rezignaci a kritizoval opakované technické problémy britského systému řízení letového provozu. Výhrady zazněly rovněž od easyJetu, který upozornil na otázku odolnosti systémů NATS.
Samotnou závadu se technikům podařilo odstranit přibližně kolem 10:30 místního času a omezení provozu se následně začala postupně rušit. Návrat k běžnému provozu ale není okamžitý. Zrušené a výrazně zpožděné spoje během dopoledne způsobily posuny letadel i posádek, a aerolinky proto musí upravovat další části svých denních letových řádů. NATS cestujícím doporučil, aby před cestou na letiště dál kontrolovali aktuální informace přímo u své letecké společnosti.
Druhý velký problém během necelých dvou týdnů
Pozornost incident přitahuje především proto, že přichází necelé dva týdny po rozsáhlém výpadku z 8. září. Tehdejší problém vedl ke zrušení více než 2 000 letů a ovlivnil stovky tisíc cestujících. NATS teprve 18. září zveřejnil předběžnou zprávu, podle které předchozí výpadek způsobil softwarový problém v části systému zpracovávajícího letová data. Společnost zároveň informovala o zavedení opatření, která mají zabránit opakování stejné závady.
Dnešní porucha však podle NATS s událostí z 8. září přímo nesouvisí. Zatímco tehdy šlo o softwarovou chybu v britském systému řízení vzdušného prostoru, tentokrát provozovatel označil příčinu za problém s konektivitou části sítě v centru Prestwick. Jde tedy o dvě rozdílné technické závady, přestože přišly v krátkém časovém odstupu. Právě opakované narušení provozu během několika dnů nyní vyvolává silnou kritiku ze strany několika velkých leteckých společností.
Zdroje: nats.aero, reuters.com, theguardian.com, corporate.ryanair.com