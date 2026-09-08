Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Další deal na české silnici. Významný stavař z Pardubic kupuje jihočeského konkurenta, získá i podíly v důležitých obalovnách

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V branži dopravních staveb je v Česku rušno. Do budování silnic, dálnic a železnic jde rekordní množství peněz, zároveň v posledních letech hned několik stavebních firem změnilo vlastníka. Nejnovějším případem je jihočeská společnost, kterou ovládne...
Pardubický holding kupuje většinu v jihočeském konkurentovi, který se...

Pardubický holding kupuje většinu v jihočeském konkurentovi, který se...

Zdroj: Znakon
Reklama
Další články z HN.cz Extra
Čtyři roky na gymnáziu lepší znalosti nezaručí. České děti se v mezinárodních testech stále zhoršují
Čtyři roky na gymnáziu lepší znalosti nezaručí. České děti se v mezinárodních testech stále zhoršují
Yperit nebo fosgen na Šumavě? Kritika od Motoristů je politická, podobných míst jsou v Česku tisíce, říkají odborníci
Yperit nebo fosgen na Šumavě? Kritika od Motoristů je politická, podobných míst jsou v Česku tisíce, říkají odborníci

Dramatickými slovy popsal na úterní tiskové konferenci ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé)...

Českému průmyslu se až nečekaně daří. Po dlouhé době navíc z Německa přicházejí také dobré zprávy
Českému průmyslu se až nečekaně daří. Po dlouhé době navíc z Německa přicházejí také dobré zprávy

Český průmysl měl mít problém. Jeho nejdůležitější obchodní partner Německo se už několik let potýká s...

Smrt kata ze Srebrenice jako varování pro Evropu: Mladí Srbové uctívají válečného zločince
Smrt kata ze Srebrenice jako varování pro Evropu: Mladí Srbové uctívají válečného zločince

Americký psycholog William Hirst, který zkoumal vzpomínky Američanů na čtvrtstoletí staré teroristické...

Vzor pro AfD? Meloniová odhodila radikalismus a stala se rekordmankou ve vládnutí Itálii. Klíčová věc se jí ale nepovedla
Vzor pro AfD? Meloniová odhodila radikalismus a stala se rekordmankou ve vládnutí Itálii. Klíčová věc se jí ale nepovedla

Vše pro Německo – Alles für Deutschland – je slogan, který hojně využívali nacisté. Dnes se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů HN.cz Extra

Na této stránce si můžete přečíst vybrané články z Hospodářských novin v plném rozsahu, přímo na Centrum.cz - v plném znění a bez zámečku, Ve spolupráci s redakcí Hospodářských novin pro vás každýden vybíráme analýzy, rozhovory, komentáře i zpravodajství z oblasti ekonomiky, politiky, byznysu,...

Všechny články tohoto autora →
HN.cz Extra
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.