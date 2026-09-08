Další deal na české silnici. Významný stavař z Pardubic kupuje jihočeského konkurenta, získá i podíly v důležitých obalovnách

V branži dopravních staveb je v Česku rušno. Do budování silnic, dálnic a železnic jde rekordní množství peněz, zároveň v posledních letech hned několik stavebních firem změnilo vlastníka.
Nejnovějším případem je jihočeská společnost, kterou ovládne konkurent z Pardubic.
Jde o firmu Znakon, která sídlí v Sousedovicích u Strakonic. Tu v roce 1993 založil Vladimír Kotrch. Nejprve se věnoval dopravnímu značení. Poté postupně rozšiřoval podnikání o další části spojené s dopravním stavebnictvím. Dosavadním vrcholem je získání zakázky na modernizaci silničního úseku Hněvkov–Sedlice na Strakonicku, kterou Znakon od Ředitelství silnic a dálnic před dvěma měsíci vysoutěžil jako generální zhotovitel. Její celkový finanční objem přesahuje 800 milionů korun. Pro firmu, která měla loni obrat 340 milionů korun, to může být zakázka, která ji posune do „vyšší ligy“.
V tom jí má pomoct i čerstvě dohodnuté spojení s jedním z největších českých stavebních holdingů – pardubickou skupinou Enteria. Konsolidované tržby podle poslední zveřejněné výroční zprávy za finanční rok od dubna 2024 do března 2025 dosáhly 9,56 miliardy korun, čistý zisk pak 292,8 milionu korun.
Mezi nejdůležitější části skupiny patří společnosti Chládek a Tintěra, Hroší stavby Morava, Marhold či KVIS Pardubice. Enteria je v oblasti nákupů firem dlouhodobě aktivní – naposledy v květnu 2024 převzala stoprocentní podíl ve firmě Kabel, která se zaměřuje na železniční energetiku a elektropráce.
Enteria kupuje ve Znakonu, konkrétně v jeho třech firmách (Znakon a.s., Znakon Asfalt, Znakon Servis), 75procentní podíl. Transakci nyní posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Obě strany se zároveň dohodly na podmínkách, jak budou postupovat v budoucnu. Vladimír Kotrch a stávající management zůstanou nadále ve svých funkcích, přičemž k úplnému převzetí skupiny dojde postupně v horizontu pěti let. Znakon bude nadále rozvíjet své aktivity a regionální působnost pod svou stávající zavedenou značkou.
Další detaily dohody, včetně kupní ceny, ale zveřejněny nebyly. Jelikož EBITDA marže Znakonu činí kolem 10 procent obratu, mohla se cena za tříčtvrteční podíl pohybovat v nižších stovkách milionů korun.
„Znakon je stabilní a respektovaná stavební společnost se silnou pozicí zejména v oblasti dopravního stavitelství. Její začlenění do skupiny Enteria přirozeně navazuje na dlouhodobou strategii rozvoje jednotlivých stavebních specializací a regionálního působení Enterie. Cílem je rozvíjet to, v čem je společnost Znakon úspěšná, a současně využít odborné, obchodní a technologické synergie v rámci celé skupiny,“ uvedl Ondřej Joska, akcionář holdingu Enteria. Skupina působí převážně na východě Čech, koupí Znakonu získá byznys na jihozápadě Čech.
„Vstup silného strategického partnera vnímáme jako důležitý krok pro další stabilitu a rozvoj společnosti Znakon. Spojení s holdingem Enteria nám otevírá nové možnosti spolupráce, sdílení odborných kapacit a dalšího růstu,“ řekl dosavadní majitel Kotrch.
Důležitou součástí transakce jsou také podíly ve dvou obalovnách vyrábějících asfaltovou směs, které Znakon drží. Má 49procentní podíl ve Strakonické obalovně a 25procentní podíl ve společnosti Středočeské obalovny. „Pro stavební firmy, které dělají liniové stavitelství, je důležité vlastnit obalovny a kamenolomy. Bez kontroly těchto základních vstupů je velmi komplikované uspět v konkurenci,“ okomentoval transakci Milan Bílek, expert na fúze a akvizice ze společnosti Patria Corporate Finance. Bílek zároveň radil Kotrchovi při prodeji Znakonu.
Loni se o dvě zajímavé akvizice v oblasti dopravních staveb postarali maďarští investoři. Nejprve holding Duna Aszfalt koupil společnost Valcano, která se specializuje na železniční stavby. Následně pak nejbohatší maďarský podnikatel Lőrinc Mészáros a dlouholetý spojenec Viktora Orbána koupil 90 procent ve firmě Doprastav.