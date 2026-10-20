Dálniční známky v roce 2027 čekají dvě změny. Jednodenní viněta bude výhodnější a automatické zdražování skončí

Řidiči osobních aut zaplatí za dálniční známky v roce 2027 stejné částky jako letos. Jednodenní poplatek má navíc nově platit celých 24 hodin od nákupu. Automatické zdražování poplatků podle inflace a nových kilometrů má s novým rokem skončit. Změny zákona už schválili poslanci a nyní čekají na posouzení Senátu.
Jednodenní varianta má platit přesně 24 hodin
Kdo dnes pořídí jednodenní dálniční známku večer, platí mu pouze do půlnoci stejného dne. Ranní návrat po placených úsecích pak vyžaduje platbu za další vinětu. Pokud na to řidič zapomene, může dostat pokutu od pěti do deseti tisíc korun. Ve správním řízení může sankce dosáhnout až 20 tisíc korun. To se má od 1. ledna 2027 změnit. Poslanci schválili novelu zákona o pozemních komunikacích, podle které bude jednodenní poplatek platit přesně 24 hodin od zaplacení.
Návrh nyní míří k projednání do Senátu a následně ho musí podepsat prezident. Pokud změny projdou, začnou platit od ledna. Prodejní systém dálničních poplatků pak čeká technická úprava, protože řidič bude muset při nákupu zvolit konkrétní hodinu začátku platnosti.
Ceny známek pro osobní auta se nezmění
Novela zároveň ruší automatické zdražování dálničních poplatků. Dosud se ceny zvyšovaly podle inflace a počtu nově otevřených dálničních kilometrů. Díky zrušení tohoto mechanismu zůstanou sazby pro rok 2027 na stejné úrovni jako letos.
|Druh známky
|Cena v roce 2027
|Roční
|2 570 Kč
|30denní
|480 Kč
|10denní
|300 Kč
|1denní
|230 Kč
Podle ministra dopravy Ivana Bednárika vzrostly sazby pro osobní auta od roku 2022 o 70 procent. Cena mýtného pro nejtěžší kamiony se za stejnou dobu zvedla o 19 procent. Tento nepoměr chce ministerstvo vyřešit právě zmrazením poplatků pro osobní vozy a přípravou úprav mýtného systému. „Stát nemůže každý rok automaticky sahat lidem hlouběji do peněženek,“ uvedl k novele Ivan Bednárik.
Zdarma pojedou elektromobily i auta s průkazem ZTP
Platba za jízdu po dálnici se netýká všech vozidel. Zdarma mohou dál jezdit auta poháněná výlučně elektřinou nebo vodíkem a historické vozy se zvláštní značkou. Osvobození platí také pro vozidla přepravující držitele průkazu ZTP nebo ZTP lomeno P.
V takovém případě musí auto patřit přímo postiženému člověku nebo jeho blízkému příbuznému. Výjimka se vztahuje i na auta, která vozí děti léčené pro nádorové onemocnění. Nárok na jízdu zdarma bez dalších žádostí mají vozidla registrovaná v Česku. Majitelé aut ze zahraničí musí úřadu podat oznámení předem.
Ekologická vozidla na plyn a plugin hybridy hradí snížené částky. Ministerstvo dopravy tyto slevy v aktuálním návrhu pro rok 2027 ponechává v platnosti.
Krátkodobé poplatky volí miliony řidičů
Zájem o jízdu po dálnicích postupně roste. V roce 2025 koupili řidiči podle státního podniku Cendis více než 10 milionů elektronických vinět. To představuje nárůst o zhruba milion kusů proti předchozímu roku.
Největší zájem je trvale o desetidenní variantu, kterých se loni prodaly zhruba čtyři miliony kusů. Výrazně stoupal také prodej jednodenních poplatků, zájem o ně vzrostl o polovinu. U třicetidenních variant se odbyt zvýšil téměř o třetinu. Řidiči mohou viněty kupovat na státním portálu edalnice.gov.cz, který je má ochránit před neoficiálními prodejci s dodatečnými poplatky.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (denik, md.gov, autosalon.tv, edalnice.gov).