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Dálniční známky v roce 2027 čekají dvě změny. Jednodenní viněta bude výhodnější a automatické zdražování skončí

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Řidiči osobních aut zaplatí za dálniční známky v roce 2027 stejné částky jako letos. Jednodenní poplatek má navíc nově platit přesně 24 hodin od nákupu.
Automat na dálniční známky.

Automat na dálniční známky.

Zdroj: FOTO:JAn Dudík, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 10:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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