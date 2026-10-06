Dalamánky z domácí kuchyně: Vláčná střídka, křupavý povrch a skvělá vůně čerstvého pečiva

Když potřebuju upéct něco k polévce, ke guláši nebo prostě jen k večeři se sádlem a cibulí, většinou skončím u domácích dalamánků. Tahle verze je jednoduchá, z jedné mísy, bez zbytečného vymýšlení. Je v ní žitná mouka, kmín a slunečnice, takže pečivo má výraznější chuť, pěknou kůrku a uvnitř nezůstane suché. To je na nich asi nejlepší. Nejsou nudné, nedrolí se po prvním kousnutí a doma mizí často dřív, než se stihne donést talíř na stůl.
Dalamánky mají jednu velkou výhodu: působí poctivě, ale člověk kvůli nim nemusí strávit půl dne u trouby. V receptech se objevuje směs pšeničné a žitné mouky, někdy také trochu octa, aby mělo těsto lepší chuť a příjemněji se s ním pracovalo. Někdo nechává kynout dlouho, klidně přes noc. Já se ale doma vracím k obyčejnější verzi. Všechno přijde do mísy, těsto si chvíli odpočine, pak se vytvarují a jde se péct. Výsledek je přesně ten druh pečiva, který obstojí u teplé večeře i druhý den ráno s máslem. bochánky
Můj tip: Chcete-li výraznější chuť a hezčí vršek, dejte část kmínu rovnou do těsta a zbytek až navrch před pečením. Na povrchu se kmín pěkně rozvoní a dalamánky pak připomínají pečivo z malé pekárny, kde se ještě peče poctivě a ne jen podle tabulky. Proč mají dalamánky tak typickou chuť
Dalamánky nejsou žádná složitá pekařina. Stojí hlavně na pár běžných surovinách a dobrém poměru. V tradičnějších receptech se často potkává
pšeničná a žitná mouka. Žito dá střídce trochu tmavší barvu, sytější chuť a také lehce hutnější charakter, který k tomuhle pečivu prostě patří. Někde tvoří žitná mouka skoro polovinu, jinde je jí jen menší část. Doma si s tím můžete docela snadno pohrát podle toho, jestli chcete dalamánky vzdušnější, nebo spíš pořádně syté. Recept na domácí a křupavé dalamánky
Doba přípravy: přibližně 20 minut Doba kynutí: asi 60 až 75 minut Délka pečení: 20 až 25 minut Počet porcí: 6 až 8 kusů Ingredience, které budeme potřebovat 400 g mouky T650 250 g žitné mouky 400 ml vlažné vody 21 g čerstvého droždí 1 lžíce třtinového cukru 1 lžíce kmínu 1 lžíce slunečnicových semínek 14 g soli 1 až 2 lžíce kmínu na posyp Postup přípravy žitných dalamánků
1. Do větší mísy nalijte
vlažnou vodu, rozdrobte do ní droždí a přidejte třtinový cukr. Promíchejte, stačí krátce, a nechte zhruba 5 minut stát. Droždí se mezitím začne probouzet.
2. Přisypte
mouku T650, žitnou mouku, sůl, kmín a slunečnicová semínka. Vařečkou nebo rukou všechno spojte do měkčího těsta. Nemusí vypadat dokonale, hlavně ať drží pohromadě.
3. Těsto hněťte asi
8 až 10 minut. Nebude hladké jako těsto na vánočku, to od něj ani nečekejte. Mělo by ale být pružné a kompaktní. Pokud se hodně lepí, přidejte jen trochu mouky. U žitného těsta se vyplatí nepřehánět podsypávání, jinak pak dalamánky zbytečně ztěžknou.
4. Mísu přikryjte utěrkou a nechte těsto kynout na teplejším místě asi
60 až 75 minut, dokud viditelně nezvětší objem. U nás ho dávám blíž ke sporáku. Když se zrovna vaří, těsto tam obvykle pracuje docela svižně.
5. Vykynuté těsto vyklopte na lehce pomoučněnou plochu. Rozdělte ho na
6 až 8 dílů a vytvarujte kulaté nebo trochu podlouhlé dalamánky. Není nutné nic vážit na gram, tady úplně stačí odhad. Foto: Cooky.cz, Těsto rozdělte na 6-8 dílů a vytvarujte dalamánky.
6. Přendejte je na plech vyložený pečicím papírem. Povrch lehce potřete vodou, posypte
kmínem a nahoře je mělce nařízněte nožem nebo žiletkou. Při pečení se pak pěkně otevřou a nepopraskají tak nahodile. Foto: Ccooky.cz, Před pečením dalamánky lehce potřete vodou a posypte kmínem.
7. Na plechu je nechte ještě
15 minut dokynout. Mezitím rozehřejte troubu na 220 °C. Pokud rádi pečete s párou, položte na dno trouby malý pekáček s horkou vodou.
8. Nejdřív pečte
10 minut při 220 °C, potom snižte teplotu na 200 °C a dopékejte dalších 10 až 15 minut. Hotové dalamánky mají tmavěji zlatý povrch a při poklepání na spodek zní dutě.
9. Upečené dalamánky přesuňte na mřížku a nechte je alespoň
15 minut chladnout. Nejlepší jsou ještě vlažné, třeba k polévce, guláši nebo jen se sádlem a cibulí. Druhý den je dávám do utěrky nebo do chlebníku a před jídlem je krátce ohřeju v troubě, aby se kůrka znovu trochu rozkřupla. Foto: Cooky.cz, Nejlepší dalamánky jsou ještě vlažné. Rady z domácí kuchyně k pečení dalamánků Pokud chcete jemnější dalamánky, uberte část žitné mouky a nahraďte ji pšeničnou. Pečivo bude mírnější v chuti a střídka bude nadýchanější. Na křupavější kůrku pomáhá pára v troubě. Podobně funguje i lehké postříkání pečiva vodou těsně před pečením. Semínka se dají měnit podle chuti. Dobrá je i směs se sezamem, ale já se stejně nejčastěji vracím ke slunečnici. Když nějaký dalamánek zůstane do druhého dne, hodí se na svačinu se sýrem nebo domácí pomazánkou. Pokud chcete dalamánky ještě voňavější, krátce nasucho opražte slunečnicová semínka na pánvi a až potom je přidejte do těsta. Stačí minuta nebo dvě. Chuť se tím znatelně zvýrazní.
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