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Dakota Johnson provokovala v průsvitné krajce. Na premiéře nového thrilleru ukázala víc, než bývá zvykem

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Dakota Johnson opět dokázala, že se odvážných módních kreací rozhodně nebojí. Na londýnskou premiéru očekávaného psychologického thrilleru Pravda, nebo lež dorazila v romantických krajkových šatech, které toho příliš nezakrývaly. Herečka na červeném koberci přitahovala pozornost ale nejen svým vzhle
Dakota Johnson provokovala v průsvitné krajce. Na premiéře nového thrilleru ukázala víc, než bývá zvykem

Dakota Johnson provokovala v průsvitné krajce. Na premiéře nového thrilleru ukázala víc, než bývá zvykem

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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