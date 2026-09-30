Dakota Johnson provokovala v průsvitné krajce. Na premiéře nového thrilleru ukázala víc, než bývá zvykem

Londýnské kino Curzon Mayfair se minulý týden proměnilo v dějiště slavnostní projekce filmu Pravda, nebo lež (Verity). Na červeném koberci se představili především
Dakota Johnson a Josh Hartnett, kteří v novém psychologickém thrilleru ztvárnili dvě z hlavních rolí. A přestože se večer nesl především ve znamení očekávané filmové novinky, módní pozornost na sebe strhla právě šestatřicetiletá herečka. Romantická krajka, pod kterou nebylo co skrývat
Dakota Johnson vsadila na model, který na první pohled působil téměř nevinně. Dlouhé šaty v odstínu slonové kosti, ušité z jemné květinové krajky, měly splývavou siluetu, výraznější výstřih a romanticky vrstvené detaily kolem ramen. Jenže při bližším pohledu bylo jasné, že o žádnou cudnou róbu rozhodně nejde.
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Šaty byly totiž zcela průsvitné a herečka pod nimi nechala vyniknout černou hedvábnou podprsenku a kalhotky značky Fleur du Mal. Kontrast tmavého spodního prádla se světlou krajkou vytvořil nepřehlédnutelný efekt, který proměnil jinak romantický model v docela svůdný outfit.
Foto: Falcon
Jak uvádí módní magazín
Who What Wear, šaty pocházejí z kolekce newyorské návrhářky Colleen Allen a o výběr se postarala hereččina dlouholetá stylistka Kate Young. Zajímavostí je, že modelka v původním módním lookbooku oblékla pod stejnou róbu prádlo v tělové barvě. Dakota se však rozhodla pro výraznější variantu.
Pro Dakotu však nejde o žádný módní experiment. Průsvitné materiály, odhalené spodní prádlo a takzvaný naked dressing patří k jejím oblíbeným způsobům, jak na červeném koberci zaujmout. Tentokrát navíc její outfit dokonale zapadl do atmosféry filmu, který kombinuje erotické napětí, temná tajemství a psychologickou hru. Jemná, téměř éterická krajka v kontrastu s odvážným černým prádlem jako by předznamenávala samotný příběh, v němž zdání klame a za krásnou fasádou se může skrývat něco mnohem temnějšího.
Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Anne Hathaway jako slavná spisovatelka s temným tajemstvím
Zatímco Dakota Johnson se na londýnské premiéře postarala o módní podívanou, samotný film slibuje pořádnou dávku napětí. Psychologický thriller Pravda, nebo lež natočil režisér Michael Showalter podle stejnojmenného bestselleru americké spisovatelky Colleen Hooverové.
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Dakota Johnson v něm hraje začínající autorku Lowen Ashleigh, která dostane nabídku, která se neodmítá. Má dokončit knižní sérii úspěšné spisovatelky Verity Crawford, kterou hraje
Anne Hathaway. Ta po vážné nehodě nemůže pokračovat v psaní, a Lowen se proto přestěhuje do jejího rodinného sídla.
Tam se setkává také s Verityiným manželem Jeremym, jehož ztvárnil Josh Hartnett. Jenže během práce objeví znepokojivý rukopis, který odhaluje údajná tajemství slavné spisovatelky. Postupně se tak zaplétá do nebezpečné hry, v níž se hranice mezi skutečností, manipulací a přitažlivostí začínají nebezpečně rozmazávat.
Jak vyplývá z
oficiální synopse distributora Sony Pictures, diváci se mohou těšit na příběh plný zvratů, v němž není vůbec jednoduché rozeznat pravdu od lži.
Konec, o kterém se bude diskutovat
Tvůrci chtěli natočit divácky atraktivní thriller, který bude stejně tak svůdný jako znepokojivý. A podle představitelů hlavních rolí by rozhodně nemělo jít o klasický romantický příběh.
Dakota Johnson v
rozhovoru pro Rotten Tomatoes upozornila, že romantické vztahy ve filmu nejsou zrovna zdravé. Anne Hathaway zase přiblížila, jak zásadní roli v příběhu hraje perspektiva jednotlivých postav a divákova nejistota ohledně toho, komu vlastně může věřit.
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Právě otázka, co se skutečně stalo a kdo říká pravdu, patří k největším lákadlům knižní předlohy. Ani filmová adaptace přitom nechce divákům nabídnout jednoduché odpovědi. Naopak počítá s tím, že o jejím vyústění budou diskutovat ještě dlouho po odchodu z kina.
Snímek Pravda, nebo lež vstoupí do českých kin už 1. října 2026. A jestli bude film stejně odvážný jako premiérové šaty Dakoty Johnson, mají se diváci rozhodně na co těšit.
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