Dahmer odstartoval miliardový fenomén. Netflix chce deset řad Monstra. Jeden případ museli tvůrci ale úplně vyškrtnout

Když
Ryan Murphy a Ian Brennan v roce 2022 představili divákům Netflixu Jeffreyho Dahmera, zřejmě ani netušili, jak velký ohlas bude seriál mít. Původně mělo jít jen o minisérii, která se po posledním dílu uzavře. Postupně se ale stala jednou z nejvýraznějších true crime antologií streamovacího giganta. Další série se podívala na zoubek bratrům Menendezovým, třetí Edu Geinovi a ta aktuální se zaměřuje na Lizzie Borden. A zdaleka nejsme u konce!
Ian Brennan v posledním rozhovoru pro
The Hollywood Reporter prozradil, že s Ryanem Murphym by chtěli natočit celkem deset řad tohoto seriálu. Šest sezón sice zatím objednaných není, ale tvůrčí představa, ambice a konkrétní příběhy dostávají první obrysy.
Brennan zároveň
vysvětlil, že největším problémem není samotné psaní jednotlivých řad, ale výběr jejich hlavních postav. S Murphym mají několik možností, mezi kterými přepínají, a některé případy nakonec úplně opustí. Důvod je poměrně jednoduchý: musí najít osobnost, kolem které dokážou vystavět sedm, osm nebo klidně deset hodin příběhu. Foto: Netflix Najít další monstrum není tak jednoduché
Možná to vypadá, že tvůrci každý rok sáhnou do šuplíku a náhodně vylosují dalšího vraha, o kterém bude nová série. Není to tak. Každý případ se nejprve musí prozkoumat ze všech stran a zjistit, zda jde o materiál, kolem kterého se dá vystavět dostatečně silný příběh. Pokud ne, raději od něj ustoupí.
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Přesně to se stalo v případě Luigiho Mangioneho, kterého zvažovali jako téma páté řady. Mangione se dostal do centra pozornosti v prosinci 2024, kdy byl obviněn z vraždy Briana Thompsona, generálního ředitele zdravotní pojišťovny UnitedHealthcare. Murphy s Brennanem se proto pokusili jeho příběh rozpracovat. Jenže právě tady narazili. V době, kdy o něm začali uvažovat, bylo k dispozici příliš málo informací, které by vystačily na celovečerní film, ne několikadílný seriál. Mangione tak z plánů na pátou řadu vypadl.
Foto: Netflix Lizzie Borden může Monster otevřít nové možnosti
Čtvrtá řada se tentokrát podívala mnohem hlouběji do historie, a to až do roku 1892, kdy byla Lizzie Borden obviněna z vraždy svého otce a nevlastní matky. Právě její případ poskytl prostor vydat se cestou, kterou doposud nevyzkoušeli. Lizzie je totiž první ženou, která se stala hlavní postavou celé řady.
Čtvrtá série ji navíc propojuje s dalšími ženami, jejichž příběhy se odehrály v úplně jiných dobách. Do minulosti se vrací k Alžbětě Báthory, uherské šlechtičně obviněné z vraždění mladých dívek, jejíž příběh později obestřela legenda o koupání v jejich krvi. Ve 20. století se naopak přesouvá k Aileen Wuornos, která v letech 1989 a 1990 na Floridě zabila sedm mužů a později byla odsouzena za šest vražd.
Právě kombinace těchto tří žen ukazuje, že seriál už nemusí být přehlídkou slavných případů sériových vrahů. Tvůrci mohou jednotlivé příběhy skládat napříč staletími a hledat společná témata, která se objevují v úplně jiných dobách.
Foto: Netflix Dahmer zůstává nepřekonaným rekordmanem
Největší důvod, proč vůbec dává plán deseti řad smysl, je samozřejmě zájem diváků. První řada s
Evanem Petersem v roli Jeffreyho Dahmera se po premiéře stala obrovským hitem a během prvních 60 dnů překonala miliardu hodin sledování. Seriál zároveň získal třináct nominací na Emmy a jednu z nich proměnil.
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Ani další řady ale nezůstaly bez pozornosti, ač rekordních výsledků Dahmera zdaleka nedosahují. Příběh bratrů Menendezových odstartoval s přibližně 12,3 milionu zhlédnutí, třetí řada věnovaná Edu Geinovi následně přidala 12,2 milionu a zatím poslední díly s Lizzie Borden během prvních čtyř dnů dosáhly na 12,1 milionu zhlédnutí a dostaly se na první místo globálního netflixovského žebříčku.
Foto: Netflix Zdroje: The Hollywood Reporter, Netflix Life, TUDUM, The Wrap, About Netflix