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Dahmer odstartoval miliardový fenomén. Netflix chce deset řad Monstra. Jeden případ museli tvůrci ale úplně vyškrtnout

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Monstrum mělo původně skončit po jediné řadě. Dnes už tvůrci mluví o deseti sezónách a mezi možnými případy se objevil i jeden hodně čerstvý a diskutovaný zločin. Ne každý příběh ale podle nich dokáže utáhnout celou řadu. Proč z jednoho z kandidátů nakonec sešlo?
Dahmer odstartoval miliardový fenomén. Netflix chce deset řad Monstra. Jeden případ museli tvůrci ale úplně vyškrtnout

Dahmer odstartoval miliardový fenomén. Netflix chce deset řad Monstra. Jeden případ museli tvůrci ale úplně vyškrtnout

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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